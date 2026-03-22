Ватцке: «„Бавария“ всегда решает, станем ли мы чемпионами»

сегодня, 13:45

Гендиректор дортмундской «Боруссии» признал, что даже при рекордных показателях «шмелей», последнее слово в гонке за титулом остается за «Баварией». По его словам, именно мюнхенцы решают, станет ли кто-то другой чемпионом.

Я не думаю, что мы набирали столько очков с 2016 года, но проблема в том, что «Бавария» всегда решает, станем ли мы чемпионами Германии или нет. С тем количеством очков, которое мы можем набрать в этом году, в другие сезоны мы бы взяли титул.

По итогам 27 матчей мюнхенцы уверенно лидируют в чемпионате с 70 очками. Их ближайший преследователь, дортмундская «Боруссия», набрала 61 балл, занимая второе место в турнирной таблице.