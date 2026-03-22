В «Ахмате» рассказали о состоянии Богосаваца

сегодня, 14:16

Спортивный директор грозненского «Ахмата» Руслан Газзаев прокомментировал состояние здоровья защитника .

Слава богу, все хорошо. Наши худшие опасения позади. С Мирославом все хорошо. Нет ничего критического. Думаю, в ближайшие 5-6 дней он сможет приступить к тренировкам.

21 марта в начале второго тайма матча «Ахмат» — «Ростов» произошел жесткий стык: защитник гостей Андрей Лангович в борьбе за мяч нанес удар коленом в лицо Мирославу Богосавацу. Инцидент случился при счете 1:0 в пользу грозненцев.