В «Ахмате» рассказали о состоянии Богосаваца

сегодня, 14:16
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Спортивный директор грозненского «Ахмата» Руслан Газзаев прокомментировал состояние здоровья защитника Мирослава Богосаваца.

Слава богу, все хорошо. Наши худшие опасения позади. С Мирославом все хорошо. Нет ничего критического. Думаю, в ближайшие 5-6 дней он сможет приступить к тренировкам.

21 марта в начале второго тайма матча «Ахмат» — «Ростов» произошел жесткий стык: защитник гостей Андрей Лангович в борьбе за мяч нанес удар коленом в лицо Мирославу Богосавацу. Инцидент случился при счете 1:0 в пользу грозненцев.

ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:37
Слава богу. Здоровья парню, как и всем травмированным
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:38
Опасения позади , всё хорошо - значит всё замечательно!
Гость
