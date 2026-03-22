16-летний хавбек «Спартака» Полех вошёл в тройку самых юных дебютантов

16-летний полузащитник Павел Полех вошел в историю «Спартака». Появившись на поле в концовке победного матча 22-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0), хавбек занял вторую строчку в списке наиболее юных игроков, когда-либо выходивших в составе «красно-белых».
Лидерство в этом рейтинге сохраняет Алексей Ребко. Свой первый выход за основную команду он оформил 14 июля 2002 года в результативной встрече с «Зенитом» (4:3), когда ему было всего 16 лет, два месяца и шесть дней.
Вспомнился, известный спартаковец Сергей Родионов, который тоже с юных лет начал выступать за "Спартак" и в 17 лет уже начал забивать, а в 18 лет дебютировал в сборной СССР.
Ждём, когда появится на поле в красно-белой форме сын Андрея Аршавина, Арсений, который сейчас успешно обучается в Академии "Спартака", ему - 13 лет.)
