16-летний хавбек «Спартака» Полех вошёл в тройку самых юных дебютантов

сегодня, 16:12
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

16-летний полузащитник Павел Полех вошел в историю «Спартака». Появившись на поле в концовке победного матча 22-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0), хавбек занял вторую строчку в списке наиболее юных игроков, когда-либо выходивших в составе «красно-белых».

Лидерство в этом рейтинге сохраняет Алексей Ребко. Свой первый выход за основную команду он оформил 14 июля 2002 года в результативной встрече с «Зенитом» (4:3), когда ему было всего 16 лет, два месяца и шесть дней.

Клубы АПЛ установили исторический антирекорд в Лиге чемпионов
19 марта
Павич стал самым молодым дебютантом «Баварии» в Лиге чемпионов
19 марта
ОфициальноЯмаль побил рекорд Мбаппе по голам до 19 лет в Лиге чемпионов
19 марта
Салах стал первым африканцем, забившим 50 голов в Лиге чемпионов
19 марта
Роберт Левандовски установил рекорд Лиги чемпионов
18 марта
ОфициальноКордоба — первый игрок «Краснодара», набравший 100 очков по «гол+пас»
18 марта
Валерыч
сегодня в 17:07, ред.
Интересный и талантливый молодой игрок! Хорошо, что Карседо доверяет молодым и главное - российским игрокам. Не на одних же легионеров уповать. Павел Полех умеет забивать, несколько голов юношескую сборную у него уже есть. Дальнейших успехов ему и спортивного роста!
Вспомнился, известный спартаковец Сергей Родионов, который тоже с юных лет начал выступать за "Спартак" и в 17 лет уже начал забивать, а в 18 лет дебютировал в сборной СССР.
Ждём, когда появится на поле в красно-белой форме сын Андрея Аршавина, Арсений, который сейчас успешно обучается в Академии "Спартака", ему - 13 лет.)
Baggio R.
сегодня в 16:24
Кто рано начинают, обычно и и заканчивают раньше - тот же Ребко, Аду, Дайслер и др.
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:17
Это хорошо, что доверяют молодым...
