Моуриньо оставил трогательное послание умершему другу и помощнику

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо отреагировал в социальных сетях на смерть Сильвинью Лоуру, который почти два десятилетия работал вместе со специалистом тренером вратарей.
Сильвинью умер в возрасте 67 лет после продолжительной болезни.
Сейчас я плачу, но смогу смеяться, много смеяться, говорить о тебе, вспоминать каждый момент. В семье Моуриньо тебя любят, и ты будешь жить вечно. Я буду продолжать слышать тебя перед каждой игрой: «Брат, все будет хорошо». Покойся с миром, брат.
Перед матчем чемпионата Португалии с «Виторией» Гимарайнш Моуриньо не смог сдержать слез во время минуты молчания в память о Сильвинью Лоуру. Бывший вратарь работал с Жозе в «Порту», «Челси», «Интере», «Реале» и «Манчестер Юнайтед».