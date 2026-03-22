Моуриньо оставил трогательное послание умершему другу и помощнику

сегодня, 17:39

Главный тренер «Бенфики» отреагировал в социальных сетях на смерть , который почти два десятилетия работал вместе со специалистом тренером вратарей.

Сильвинью умер в возрасте 67 лет после продолжительной болезни.

Сейчас я плачу, но смогу смеяться, много смеяться, говорить о тебе, вспоминать каждый момент. В семье Моуриньо тебя любят, и ты будешь жить вечно. Я буду продолжать слышать тебя перед каждой игрой: «Брат, все будет хорошо». Покойся с миром, брат.

Перед матчем чемпионата Португалии с «Виторией» Гимарайнш Моуриньо не смог сдержать слез во время минуты молчания в память о Сильвинью Лоуру. Бывший вратарь работал с Жозе в «Порту», «Челси», «Интере», «Реале» и «Манчестер Юнайтед».