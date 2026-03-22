Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Соболев стал членом «Клуба Григория Федотова»

сегодня, 17:56
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Нападающий «Зенита» Александр Соболев забил гол в ворота московского «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ. Он отличился в концовке первого тайма, выведя свою команду вперед.

Форвард вошел в символический «Клуб Григория Федотова», который объединяет советских и российских футболистов, забивших за карьеру 100 и более голов.

Соболев ранее играл за «Томь», «Енисей», «Крылья Советов» и «Спартак».

Всего у Соболева теперь 70 голов в чемпионате России, 20 — в Кубке России, четыре — в еврокубках и еще шесть мячей в составе сборной России. Также игрок за свою карьеру забил два гола, которые не учитываются в «Клубе Григория Федотова», поскольку были забиты на ранних стадиях Кубка.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ 2ps97kbmkggf (раскрыть)
сегодня в 19:54
Роналду был бы вечным лидером
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 19:42
За зенит всего 2 мяча забил , уже членство получил )
Futurista
Futurista ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 19:12
Alex_67
Alex_67
сегодня в 18:32
Ему дали хоть значок какой-то?
Old16
Old16
сегодня в 18:17
Член
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:09
Ладно, пусть будет!🤣
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:07
Его в маске приняли в этот клуб?)))
Брулин
Брулин
сегодня в 18:02
.Да уж, а дай этому клоуну вторую желтую и он пропускает эту игру . И не было бы гола и результативной передачи. Так что СИрежа что ты сейчас будешь говорить очередную ересь
2ps97kbmkggf
2ps97kbmkggf
сегодня в 18:01
Надо уже создать клуб Александра Соболева и считать количество нырков у игроков. Сегодня он уже свою стату дважды обновил. Второй нырок - вообще образцовый, как у КМС по плаванью.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 