Соболев стал членом «Клуба Григория Федотова»

1774191380

сегодня, 17:56

Нападающий «Зенита» забил гол в ворота московского «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ . Он отличился в концовке первого тайма, выведя свою команду вперед.

Форвард вошел в символический «Клуб Григория Федотова», который объединяет советских и российских футболистов, забивших за карьеру 100 и более голов.

Соболев ранее играл за «Томь», «Енисей», «Крылья Советов» и «Спартак».

Всего у Соболева теперь 70 голов в чемпионате России, 20 — в Кубке России, четыре — в еврокубках и еще шесть мячей в составе сборной России. Также игрок за свою карьеру забил два гола, которые не учитываются в «Клубе Григория Федотова», поскольку были забиты на ранних стадиях Кубка.