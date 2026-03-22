«Барселона» с минимальным счетом обыграла «Райо Вальекано»

сегодня, 18:19
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 0Логотип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)Райо ВальеканоМатч завершен

«Барселона» победила «Райо Вальекано» в матче 29-го тура Ла Лиги (1:0).

Единственным голом отметился Рональд Араухо на 24-й минуте.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании (73 очка). «Райо Вальекано» идет 14-м (32 балла).

пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 20:00
сегодня будем болеть за Атлетико.
Dauletbek
Dauletbek ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 19:47
Много будет создавать. Защита Барсы проходной двор, к тому же, кто остался там в защите...травмы
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:35
если Барселона будет играть в полуфинале Лиги чемпионов с Арсеналом
интересно, много ли опасных моментов будет создавать атака Арсенала
у ворот Жоана Гарсия?
просто в Англии все говорят что Арсенал забивает только с угловых.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 19:18
Слабо
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 19:08
Что-то под солнцем Барса не очень хорошо смотрелась, много позволили сопернику, вратарь сегодня выручил.
Целостности нет, часто игроки выпадают из ритма.
Многоуважаемый Араухо внёс существенный вклад в победу, как и в игре с Жироной.
Это называется команда, когда каждый игрок имеет значение.
Основная задача - это побеждать и двигаться так от матча к матчу! Задачу на сегодня выполнили!
Futurista
Futurista
сегодня в 18:57
Барса клюёт очки по зёрнышку как воробей пшено)...скукотища...
y-ago
y-ago
сегодня в 18:52
Ну, что тут сказать про «Райо Вальекано» — команда действительно показала характер! С такими результатами и позициями в таблице они держатся достойно, а их старание заслуживает уважения. И ведь были близки к тому, чтобы наказать Барселону! А вот она… честно говоря, сложно понять. Но...Победа - и в Африке... С ней и поздравляю всех почитателей Барсы.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 18:52
С победой всех болельщиков "Барсы" в этом трудном и напряжённом матче!
Ещё один шаг к чемпионству сделан.
particular
particular
сегодня в 18:37
Минимум забитых мячей дал максимум победных баллов...
Nenash
Nenash
сегодня в 18:37
Решать нужно было в первом тайме. Во втором Барса "сдохла" и отскочила.. ☝️
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 18:33, ред.
С победой всех болельщиков Барселоны!
Сейчас каждый матч, каждое очко важны.
Матч получился тяжелым , но и Райо не мальчики для битья. К тому же постоянно играть, как с Ньюкаслом конечно не получится
Bombon
Bombon ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 18:31, ред.
Мда уж. Никто, конечно, не ждал, что Барса будет сильно выкладываться. Но матч отвратительный. С защитой все как всегда. Тут удивляться нечему. Но центр поля Барсы полностью рассыпался после ухода Берналя. А это уже серьезный звонок. Торрес как всегда, ни ударить ни пас отдать нормально не может. И травма Канселу до кучи. И так защитников совсем нет. Ну и отдельно по судье. Такого чудака на букву м разве что в третий дивизион отправлять судить. Фигова туча ошибок как в одну, так и в другую сторону.
112910415
112910415
сегодня в 18:30
вратарю низкий поклон !
сегодня в 18:27
    Comentarios
    Comentarios
    сегодня в 18:22
    Скромно
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 18:22
    Араухо принес победу.
    как и в матче с Жироной в первом круге.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 18:20
    тяжелейщий матч.
    огромное спасибо Жоан Гарсии за эти 3 очка
