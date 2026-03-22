«Болонья» потерпела поражение от «Лацио»

сегодня, 18:57

«Болонья» уступила «Лацио» в матче 30-го тура Серии А (0:2).

На 51-й минуте хозяева поля могли выйти вперед, но пенальти не реализовал Риккардо Орсолини. На 72-й Кеннет Тэйлор открыл счет в составе римской команды. На 82-й игрок забил еще один мяч.

«Болонья» занимает 9-е место в чемпионате Италии (42 очка). «Лацио» идет 8-м (43 балла).