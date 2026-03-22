«Болонья» потерпела поражение от «Лацио»

сегодня, 18:57
БолоньяЛоготип футбольный клуб Болонья0 : 2Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

«Болонья» уступила «Лацио» в матче 30-го тура Серии А (0:2).

На 51-й минуте хозяева поля могли выйти вперед, но пенальти не реализовал Риккардо Орсолини. На 72-й Кеннет Тэйлор открыл счет в составе римской команды. На 82-й игрок забил еще один мяч.

«Болонья» занимает 9-е место в чемпионате Италии (42 очка). «Лацио» идет 8-м (43 балла).

«Фейеноорд» сыграл вничью с «Аяксом» в матче чемпионата Нидерландов
Сегодня, 18:34
«Крылья Советов» и «Рубин» не выявили победителя
Сегодня, 18:26
«Барселона» с минимальным счетом обыграла «Райо Вальекано»
Сегодня, 18:19
«Динамо» уступило «Зениту»
Сегодня, 17:59
«Комо» забил пять голов «Пизе» в игре Серии А
Сегодня, 16:24
«Енисей» одержал волевую победу над «Уралом» в поединке Первой лиги
Сегодня, 16:01
112910415
112910415
сегодня в 19:54
у хозяев сил не осталось после недавних подвигов !
lazzioll
lazzioll
сегодня в 19:07
Болонья, вымотанная другими римлянами среди недели (4-3 победа над Ромой и проход в 1/4 ЛЕ на Астон Виллу), не смогла сегодня дома почти ничего. если бы сегодня играл Лацио образца двухмесячной давности - слили бы и таким болоньям. но Лацио под конец сезона расправляет крылья, хотя лететь уже никуда не надо, только за Кубком Италии.

Болонья по всем показателям сезона гостевая команда категорически не берущая очков дома, что и подтвердила сегодня. пенальти мог все изменить, но молодой вратарь Лацио сам привез сам взял. в целом он играет эти игры последние очень хорошо.

Тейлор забил два, но не скажу что он прям феерил, на его месте мог быть любой. такой и должна быть игра клуба.
ForzaLazio!!
sv_1969
sv_1969 ответ a-league (раскрыть)
сегодня в 19:03
Приветствую Вас! Личные тоталы неплохо бы!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:02
Какая Упорная борьба в середине таблицы...
Гость
