«Алавес» в гостях победил «Сельту», проигрывая по ходу встречи 0:3

1774200367

сегодня, 20:26

«Сельта» уступила «Алавесу» в матче 29-го тура Ла Лиги (3:4).

На 19-й минуте клуб из Виго вышел вперед — голом отметился Ферран Хутгла. Уго Альварес на 27-й удвоил преимущество команды. На 37-й Хутгла сделал дубль. На 45+3-й гости отыграли один гол усилиями Тони Мартинеса. На 50-й Анхель Перес сократил отставание «Алавеса» в счете. На 74-й Мартинес восстановил равенство на табло. На 78-й Абдеррахман Реббах забил четвертый мяч гостей.

«Сельта» занимает 6-е место в чемпионате Испании (41 очко). «Алавес» идет 16-м (31 балл).