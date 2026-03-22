«Алавес» в гостях победил «Сельту», проигрывая по ходу встречи 0:3

сегодня, 20:26
СельтаЛоготип футбольный клуб Сельта (Виго)3 : 4Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)АлавесМатч завершен

«Сельта» уступила «Алавесу» в матче 29-го тура Ла Лиги (3:4).

На 19-й минуте клуб из Виго вышел вперед — голом отметился Ферран Хутгла. Уго Альварес на 27-й удвоил преимущество команды. На 37-й Хутгла сделал дубль. На 45+3-й гости отыграли один гол усилиями Тони Мартинеса. На 50-й Анхель Перес сократил отставание «Алавеса» в счете. На 74-й Мартинес восстановил равенство на табло. На 78-й Абдеррахман Реббах забил четвертый мяч гостей.

«Сельта» занимает 6-е место в чемпионате Испании (41 очко). «Алавес» идет 16-м (31 балл).

Asper
сегодня в 22:42
Всем камбэкам камшот
cchu72jjxnaz
сегодня в 21:24
Алавес сейчас будет цепляться за каждое набранное очко, а тут сразу победа
112910415
сегодня в 20:57
полностью невероятно !
particular
сегодня в 20:31, ред.
Шедеврально... Не обошлось без упорства, волшебства и удачи...
