Матч «Ньюкасл» — «Сандерленд» прерывали из-за расистских оскорблений

1774201870

сегодня, 20:51

Матч Английской Премьер-Лиги между «Ньюкаслом» и «Сандерлендом» был прерван из-за нарушения антирасистского протокола.

Игру приостановили в начале второго тайма после того, как Свен Ботман получил травму из-за удара ногой по голове.

Однако пауза в игре продолжалась длительное время, а главный арбитр Энтони Тейлор подозвал капитана «сорок» Кирана Триппьера к скамейке запасных, чтобы обсудить ситуацию с тренерами обеих команд и телевизионными сотрудниками.

Изначально было неясно, о чём шла речь, пока АПЛ не подтвердила факт произошедшего инцидента. Оказалось, что защитник гостей сообщил арбитру об оскорблениях дискриминационного характера со стороны болельщиков. Также Тейлор поговорил с капитаном «Сандерленда» Гранитом Джакой.

Перед поединком также возникли беспорядки. Сообщается, что это произошло из-за попыток некоторых болельщиков «черных котов» пройти к стадиону пешком без полицейского сопровождения. Автобус команды также получил повреждения после того, как его забросали бутылками, когда он пытался покинуть район.

Большинство болельщиков «Сандерленда» добирались до стадиона от железнодорожного вокзала Ньюкасла в сопровождении полиции Нортумбрии, которая в целом хорошо справилась с задачей разделения болельщиков обоих клубов.