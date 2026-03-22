Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Локомотив» разгромил «Акрон»

сегодня, 21:00
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

«Локомотив» обыграл «Акрон» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги (5:1).

На 7-й минуте московская команда повела в счете после гола Сесара Монтеса. На 14-й тольяттинский клуб отыгрался усилиями Кевина Аревало. На 23-й Александр Руденко вывел «железнодорожников» вперед. Зелимхан Бакаев на 26-й забил третий мяч хозяев поля. Дмитрий Воробьёв на 28-й сделал счет более крупным. Пятый мяч «Локо» забил Алексей Батраков на 39-й. На 70-й гости остались в меньшинстве после удаления Жоао Эсковаля.

«Локомотив» занимает 3-е место в чемпионате России (44 очка). «Акрон» идет 10-м (22 балла).

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
ildar_3871
сегодня в 23:13
Помню мы Локо забивали 3 мяча , они нам нет )
5zqpz2d4bnmm
сегодня в 22:13
Локомотив с убедительной победой!!!
просто Tomson
сегодня в 22:08
Вперед Локо!!! Кстати видел на стадионе Талалаева! ТАВ !!!
Alex_67
сегодня в 21:41, ред.
У Локомотива хороший подбор игроков. Большинство ведущих футболистов россияне, склонные к творчеству на поле. Они получают удовольствие от футбола, нередко импровизируют в игре. Выходит красиво, но не всегда есть результат, особенно против организованных команд.

Почему? Мне кажется, Михаил Галактионов не совсем подходит на роль тренера клуба, ведущего охоту за трофеями — условия ему созданы тепличные, а спроса за результат нет. Пусть бы попробовал себя в команде попроще.

Впрочем, это решать руководству, я просто поделился своими соображениями.
sv_1969
сегодня в 21:40
Локо сделал с Акроном , то что Зюба с Азмуном! Только вот Зюба был теперь на месте иранца))
lotsman
сегодня в 21:25
Ну вот, все опять на своих местах.)
ildar_3871
сегодня в 21:23
Почему после Рубина клубы забивают по 5 мячей )))
Брулин
сегодня в 21:12
Пришли в себя, оклемались, это радует, с подобным настроем и нужно уходить на перерыв, впереди сложная серия матчей.
Всех с яркой игрой и победой !🚂
За адекватность
сегодня в 21:08, ред.
Погорячился Аревало с относительно быстро забитым ответным мячом.

Ну а ежели серьезно, то веселенький первый тайм вышел, хотя конечно не для всех. "Локо" провел его яростно, и хоть пропустил один в свои, но в чужие накидал полную авоську. Не ведаю, что произошло с командой гостей в целом и их обороной в частности, главный тренер пусть разбирается. Всяко конечно бывает, но выгребать треху за 6 минут как-то явно не комильфо.

Надеюсь, молодой страж ворот "Акрона" стоически перенесет данную ситуацию. В тайме втором засчитанных голов не было и "Локо" довел дело до победы с которой болельщиков клуба и поздравляю.

Ну а Тедееву и Ко забыть матч, как страшный сон, сделать правильные выводы, и удачи в следующих матчах. Как-то так с моей колокольни.
particular
сегодня в 21:01
Локо настроился и выдал на кураже вполне пристойный результат :)
Отдалённо, но с высокой долей вероятности вырисовывается пьедестал РПЛ, на котором Локо может стать бронзовым...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 