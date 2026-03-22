«Локомотив» разгромил «Акрон»

сегодня, 21:00

«Локомотив» обыграл «Акрон» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги (5:1).

На 7-й минуте московская команда повела в счете после гола Сесара Монтеса. На 14-й тольяттинский клуб отыгрался усилиями Кевина Аревало. На 23-й Александр Руденко вывел «железнодорожников» вперед. Зелимхан Бакаев на 26-й забил третий мяч хозяев поля. Дмитрий Воробьёв на 28-й сделал счет более крупным. Пятый мяч «Локо» забил Алексей Батраков на 39-й. На 70-й гости остались в меньшинстве после удаления Жоао Эсковаля.

«Локомотив» занимает 3-е место в чемпионате России (44 очка). «Акрон» идет 10-м (22 балла).