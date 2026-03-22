«Локомотив» разгромил «Акрон»

«Локомотив» обыграл «Акрон» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги (5:1).
На 7-й минуте московская команда повела в счете после гола Сесара Монтеса. На 14-й тольяттинский клуб отыгрался усилиями Кевина Аревало. На 23-й Александр Руденко вывел «железнодорожников» вперед. Зелимхан Бакаев на 26-й забил третий мяч хозяев поля. Дмитрий Воробьёв на 28-й сделал счет более крупным. Пятый мяч «Локо» забил Алексей Батраков на 39-й. На 70-й гости остались в меньшинстве после удаления Жоао Эсковаля.
«Локомотив» занимает 3-е место в чемпионате России (44 очка). «Акрон» идет 10-м (22 балла).
Ну а ежели серьезно, то веселенький первый тайм вышел, хотя конечно не для всех. "Локо" провел его яростно, и хоть пропустил один в свои, но в чужие накидал полную авоську. Не ведаю, что произошло с командой гостей в целом и их обороной в частности, главный тренер пусть разбирается. Всяко конечно бывает, но выгребать треху за 6 минут как-то явно не комильфо.
Надеюсь, молодой страж ворот "Акрона" стоически перенесет данную ситуацию. В тайме втором засчитанных голов не было и "Локо" довел дело до победы с которой болельщиков клуба и поздравляю.
Ну а Тедееву и Ко забыть матч, как страшный сон, сделать правильные выводы, и удачи в следующих матчах. Как-то так с моей колокольни.
Почему? Мне кажется, Михаил Галактионов не совсем подходит на роль тренера клуба, ведущего охоту за трофеями — условия ему созданы тепличные, а спроса за результат нет. Пусть бы попробовал себя в команде попроще.
Впрочем, это решать руководству, я просто поделился своими соображениями.
