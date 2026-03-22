«Манчестер Сити» выиграл у «Арсенала» и стал обладателем Кубка Лиги

«Арсенал» потерпел поражение от «Манчестер Сити» в финале Кубка Английской Лиги (0:2).
Дублем в игре отметился Нико О'Райли, забивший на 60-й и 64-й минуте.
«Ман Сити» стал обладателем данного трофея в девятый раз в истории.
Да, можно сказать этот кубок не совсем важен, но сегоднешнее поражение может сильно ударить по психологии наших игроков и наоборот, устроить всплеск у игроков Сити, которые могут на кураже обскакать нас и в АПЛ....надеюсь у команды хватит сил на долгожданный успех в АПЛ
ПОЗДРАВЛЯЮ СИТИ С 9 КУБКОМ ЛИГИ!!! По второму тайму полностью заслужили победу!
