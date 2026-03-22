«Манчестер Сити» выиграл у «Арсенала» и стал обладателем Кубка Лиги

сегодня, 21:23

«Арсенал» потерпел поражение от «Манчестер Сити» в финале Кубка Английской Лиги (0:2).

Дублем в игре отметился Нико О'Райли, забивший на 60-й и 64-й минуте.

«Ман Сити» стал обладателем данного трофея в девятый раз в истории.