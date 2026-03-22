Англия. Кубок Английской Лиги 2025/2026

«Манчестер Сити» выиграл у «Арсенала» и стал обладателем Кубка Лиги

сегодня, 21:23
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Арсенал» потерпел поражение от «Манчестер Сити» в финале Кубка Английской Лиги (0:2).

Дублем в игре отметился Нико О'Райли, забивший на 60-й и 64-й минуте.

«Ман Сити» стал обладателем данного трофея в девятый раз в истории.

STADIÓN ČSSR
сегодня в 22:54
утешительный приз
shur
сегодня в 22:52
....сочувствую, но порой лучше всякой победы сама
игра,её разнообразие,качество,если хотите красота! Ну а вторая сторона медали любой ценой,пьедестал,награды,цветы,шампанское и это тоже никто не отменял! Ну,за новые рубежи!
пират Елизаветы
сегодня в 22:50
жизнь налаживается)))
пират Елизаветы
сегодня в 22:48
МАНСИТИ!!!!!!
С победой ))))
Арсенал просто не был готов такому Сити, что Шерки начал мяч чеканить
на бровке, уверен, там не только у Гвардиолы произошло возгорание))))))
lobsterdam
сегодня в 22:42
В этот самовар в 2016 году Ибра свою ногу засунул на радостях?
shur
сегодня в 22:35, ред.
....Сегодня Сити до утра,
Испить вина имеет право,
Взяла команда Кубок Короля,
Победа славная, без всякого там Varа!!!
За Пепа тост особый,главный!
На протяженье стольких лет!
Ведёт Он горожан к победам главным,
Ну был там на пути "Реал",
Но это Лиговский момент...!!!
Всех хейтарам Наставника, услышьте,
Довольно Пепа грязью поливать!
Да понимаю, Пушкари сегодня не довольны,
Да не впервой не привыкать!!!
Ман Сити с победой! Команду и Тренера!!!
Брулин
сегодня в 22:32
Итог матча - второй вратарь у Сити лучше чем у Арсенала
Grizly88
сегодня в 22:25
АПЛ возьмут ну и до финала лч могут дойти
kovalev-barin
сегодня в 22:17
В "запрещенных соцсетях" (поэтому к сожалению, лучше ссылкой делиться не буду) англоязычные болельщики сначала рассуждали об этом текстом, а затем даже начали делать видео разборы с доказательствами.
Dauletbek
сегодня в 22:14
Скорее всего Артета хотел легко выиграть МС, в экономичном режиме. Мартинелли и Жезус в запасе сидели, выпустил вратаря Кепа. А Сити нужно было хоть что-то выиграть. Хотя винить вратаря то же сложно. В начале 2 тайма Сити так заперь Арсенал у своих ворот, что рано или поздно гол случился бы. Да и ответной реакции на голы от Арсенала я не увидел...
5ymy5qwmn6kh
сегодня в 22:09
Так не в одном игроке дело. А вот насчет вратяря конечно да. Но в целом голубые переиграли вчистую Арсенал. Поэтому все закономерно. Сильно печально выглядела команда. Так не играют . Тем более с таким Сити
the_bond
сегодня в 22:06
Не было Эзе да и вратарь очко. Там будет другая игра
the_bond
сегодня в 22:05
Смысл было так рвать жилы с Челси и потом слить финал. Ошибки Артеты стоили трофея( зачем выпускал это очко на воротах. Да и знал что Эзе в травме, мог бы играть по другой схеме. Хаверц ну никак не разыгрывающий полузащитник. Сака всегда в старте даже если в плохой форме, че за прикол?!
konst19
сегодня в 22:04
Очень странная игра от Арсенала. Вообще не хотели играть. Кепу поставили для того чтобы потом винить в поражении. Ман сити ничего особенного не показал
qjthp8xn47v2
сегодня в 22:03
Арсенал сырой . С такой игрой его испанцы вынесут. Короче опять мимо
. Бесхребетный и совсем вялый. Жаль. Спортинг таких пушкарей может пройти
Haizenberg
сегодня в 21:59
Квадрупл, кричали они ..
A.S.A
сегодня в 21:51
Я конечно не знаю, кто делал такие сравнения, но это смешно....) думаю адекватные болельщики так не скажут
A.S.A
сегодня в 21:48
У нас всего лишь две победы в финалах 39 и последняя была в далеком 1993 году (я тогда слово футбол и не знал😁😆)....
Как болельщику, конечно хотелось, что бы завоевали этот трофей, но конкретно для меня, куда важнее победа в АПЛ!!!
kovalev-barin
сегодня в 21:47, ред.
А помните, как болельщики Арсенала на абсолютном серьезе заявляли, что Сака лучше праймового Месси, Магальяеш лучше праймового Мальдини, а Мартинелли лучше праймового Роналдиньо? И помните, как они же ожидали квадрупл?

Благо тут на сайте болельщики Арсенала в основном адекватные люди, поэтому не буду злорадствовать.

Фанатов Сити - с абсолютно заслуженной и закономерной победой
Dauletbek
сегодня в 21:43
АПЛ должен взять
Dauletbek
сегодня в 21:42
Квадрупль отменяется. Зачем Арсенал вышел на 2 тайм, чтобы сидеть в обороне. Пеп радовался каждому голу так, будто выигрывает финал ЛЧ. Это говорит о том, что он уже не понадеялся что-либо выиграть. Первый трофей за 2 года что ли...
Lionel Messi-10
сегодня в 21:40
Сити с заслуженным кубком!
Полностью переиграли пушкарей.
Твой Арсен
сегодня в 21:38, ред.
Даже Йенс Леманн был сегодня на стадионе... Жалко, что пушкари не смогли его порадовать...
Брулин
сегодня в 21:38
Исторически совершенно неудобный турнир для Арсенала. Это ещё по финалу с Бирмингемом в 2011 было понятно.
В отличии от того же Кубка Англии, где дела идут намного лучше.
goalaktika
сегодня в 21:37
Хорошая игра от Сити в первом и отличная во втором . Пушкарям просто ничего не дали сделать. Пеп, ведь может же показать уровень когда хотит, почему они так не сыграли в ЛЧ? Это конечно загадка. О'Райли герой однозначно, но то как играет Доку, это половина Сити в атаке в одном лице. Вездесущий одним словом.
Поздравляю болельщиков Сити!
Ruslik1982
сегодня в 21:36
долгожданное десятилетиями чемпионство для Арсенала будет ценнее любых кубков этого года, с учетом сколько они останавливались в шаге от этого
A.S.A
сегодня в 21:35
Запоздал конечно с заменами, нужно было сразу перестраивать игру и на второй тайм выпускать двух Габи в атаку вместо Троссарда и Дьекереша....
sihafazatron
сегодня в 21:35
Сити с трофеем!
А такой Арсенал в ЛЧ максимум Спортинг сможет пройти, нужно делать выводы
Брулин
сегодня в 21:35
У меня есть сомнение, что у Арсенала не то что квадрупл, а хоть один будет трофей – с такой игрой. Какие трофеи?
A.S.A
сегодня в 21:33
В таких матчах цена любой ошибки очень велика и увы, эту ошибку совершил наш вратарь Кепа....после этого Сити, как опытный кубковый боец нанес еще один розящий удар, пока наши бесхребетные игроки были в нокдауне, окончательно отправил нас в нокаут....
Да, можно сказать этот кубок не совсем важен, но сегоднешнее поражение может сильно ударить по психологии наших игроков и наоборот, устроить всплеск у игроков Сити, которые могут на кураже обскакать нас и в АПЛ....надеюсь у команды хватит сил на долгожданный успех в АПЛ
ПОЗДРАВЛЯЮ СИТИ С 9 КУБКОМ ЛИГИ!!! По второму тайму полностью заслужили победу!
Гость
