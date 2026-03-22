«Интер Майами» в гостях обыграл «Нью-Йорк Сити». Месси забил 901-й гол

сегодня, 22:17
Нью-Йорк СитиЛоготип футбольный клуб Нью-Йорк Сити2 : 3Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер МайамиМатч завершен

«Нью-Йорк Сити» уступил «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС (2:3).

Гости вышли вперед на 3-й минуте — голом отличился Гонсало Лухан. Николас Фернандес на 17-й сравнял счет. На 59-й Агустин Охеда вывел хозяев поля вперед. На 61-й равенство восстановил Лионель Месси. Третий мяч команды из Флориды провел Мисаэль на 74-й.

Для Месси забитый мяч стал 901-м в карьере.

«Нью-Йорк Сити» в Восточной конференции занимает 2-е место. «Интер Майами» идет 3-м, у обоих клубов по 10 очков.

Источник: soccer.ru Фото: ФК «Интер Майами»
пират Елизаветы
сегодня в 23:08
помню, было время, и горячие аргументы горячих поклонников одного португальца, что Роналду больше забивает со штрафных и дальных ударов...
что то не слышно сейчас.
думаю, они все поумнели.
пират Елизаветы
сегодня в 23:05
у Месси 71 гол со штрафного. обошел Пеле.
до рекорда осталось забить еще 7 голов.
25процентный клоун
сегодня в 22:44
почему в главных эта заметка о товарняке?
KSY16
сегодня в 22:38
Потому что он гений
Брулин
сегодня в 22:29
И это на 2 года Месси младше, сыграл намного меньше! догонит и перегонит роналду. Месси лучший игрок в истории футбола это факт жизни!
