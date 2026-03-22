«Интер Майами» в гостях обыграл «Нью-Йорк Сити». Месси забил 901-й гол

сегодня, 22:17

«Нью-Йорк Сити» уступил «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС (2:3).

Гости вышли вперед на 3-й минуте — голом отличился Гонсало Лухан. Николас Фернандес на 17-й сравнял счет. На 59-й Агустин Охеда вывел хозяев поля вперед. На 61-й равенство восстановил Лионель Месси. Третий мяч команды из Флориды провел Мисаэль на 74-й.

Для Месси забитый мяч стал 901-м в карьере.

«Нью-Йорк Сити» в Восточной конференции занимает 2-е место. «Интер Майами» идет 3-м, у обоих клубов по 10 очков.