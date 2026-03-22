«Штутгарт» одержал победу над «Аугсбургом» в матче с семью голами

вчера, 23:31

«Аугсбург» потерпел поражение от «Штутгарта» в матче 27-го тура Бундеслиги (2:5).

На 12-й минуте гости вышли вперед усилиями Дениза Ундава. На 29-й Тиаго Томас удвоил преимущество команды. Николас Нартей на 31-й сделал счет более крупным. На 57-й клуб из Баварии отыграл один гол — отличился Фабиан Ридер. На 58-й Ундав сделал дубль. На 71-й Антон Каде сократил отставание хозяев поля в счете. Эрмедин Демирович на 83-й забил пятый мяч «швабов».

«Аугсбург» занимает 10-е место в чемпионате Германии (31 очко). «Штутгарт» идет 3-м (53 балла).