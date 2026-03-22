Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: события

Энди Кэрролл успешно дебютировал в качестве тренера в 6-й лиге Англии

вчера, 23:45

Энди Кэрролл провел первый матч в качестве главного тренера клуба «Дагенхэм энд Редбридж».

Его команда дома принимала «Торки Юнайтед» в рамках 40-го тура Национальной лиги Юг (6-й дивизион чемпионата Англии) и победила со счетом 1:0. Клуб набрал 59 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.

Экс-нападающий «Ливерпуля» был назначен исполняющим обязанности главного тренера в среду после того, как новый миноритарный владелец клуба принял решение уволить с должности Ли Брэдбери. Кэрролл, который присоединился к «Дагенхэму» прошлым летом в качестве игрока, но в настоящее время травмирован, также владеет миноритарной долей в клубе.

Подписывайся в ВК
Все новости
Моуриньо оставил трогательное послание умершему другу и помощнику
Вчера, 17:39
Экс-нападающий «Локомотива» и «Зенита» Изидор будет выступать за Гаити
19 марта
Игроки «Челси» окружили арбитра перед матчем с «Ньюкаслом»
16 марта
Главный тренер «Тоттенхэма» мог перепутать сотрудника клуба со Слотом
15 марта Фото
В Ереване появилась улица имени Никиты Симоняна
13 марта
Педру Нету извинился за то, что толкнул болбоя в матче ПСЖ — «Челси»
12 марта
Все комментарии
CCCP1922
сегодня в 00:43
Одно время это имя было на слуху... Энди Кэрролла в юности называли восходящей звездой, он считался очень перспективным футболистом. Но, что-то не сложилось, а может просто сбились заводские настройки. Поиграл Энди во многих клубах, в том числе Ньюкасле, Ливерпуле, Вест Хэме.. Отметился Кэрролл и в сборной Англии, сыграл 9 матчей и забил 2 гола. Сезон 2024/25 провёл в Бордо, за который забил 11 голов. Посмотрим, как сложится у него карьера тренера, если, конечно, он ещё выберет ее.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 