Аршавин заявил, что Сперцян превзошёл уровень Российской Премьер-Лиги

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин заявил, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян превзошел уровень РПЛ.
Он показывает стабильно свой уровень многие годы. Добавить нечего. Очень сильный игрок, который, наверное, перерос ту лигу, в которой выступает.
В текущем сезоне РПЛ Эдуард принял участие в 22 матчах, в которых отметился 11 голами и 14 результативными передачами.
Думаю, что Аршавин знает правильный ответ. Сказать не может, вышвырнут с работы.
Думаю, что Аршавин знает правильный ответ. Сказать не может, вышвырнут с работы.