Аршавин заявил, что Сперцян превзошёл уровень Российской Премьер-Лиги

сегодня, 10:11

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин заявил, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян превзошел уровень РПЛ.

Он показывает стабильно свой уровень многие годы. Добавить нечего. Очень сильный игрок, который, наверное, перерос ту лигу, в которой выступает.

В текущем сезоне РПЛ Эдуард принял участие в 22 матчах, в которых отметился 11 голами и 14 результативными передачами.

y5sfd9vhxequ
сегодня в 11:25
Значит пора в Европу, если желающие найдутся
STVA 1
сегодня в 10:50
Так пусть уезжает коли так. Только вот беда...дадут ли ему такую же зарплату?
2bac7axe497n
сегодня в 10:29, ред.
Ну и о чём это говорит ? Типа Сперцян - zвезда ? )))А может всё таки Лига г**но ?
Думаю, что Аршавин знает правильный ответ. Сказать не может, вышвырнут с работы.
lotsman
сегодня в 10:27
Превзошёл уровень РПЛ значит ему надо в АПЛ. Я имею ввиду Армянскую Премьер Лигу.)
