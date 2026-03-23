«Реал» подаст апелляцию на дисквалификацию Вальверде

сегодня, 10:37

«Реал» намерен оспорить удаление в матче против «Атлетико» (3:2). «Сливочные» планируют подать апелляцию независимо от итогового срока дисквалификации.

В «Реале» убеждены, что фол на заслуживал лишь желтой карточки, тогда как арбитр Хосе Мунуэра Монтеро в протоколе расценил эпизод как удар соперника с чрезмерной силой. На данный момент уругвайцу грозит отстранение на два матча.