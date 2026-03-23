Испания. Примера 2025/2026

«Реал» подаст апелляцию на дисквалификацию Вальверде

сегодня, 10:37
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Реал» намерен оспорить удаление Федерико Вальверде в матче против «Атлетико» (3:2). «Сливочные» планируют подать апелляцию независимо от итогового срока дисквалификации.

В «Реале» убеждены, что фол на Алексе Баэне заслуживал лишь желтой карточки, тогда как арбитр Хосе Мунуэра Монтеро в протоколе расценил эпизод как удар соперника с чрезмерной силой. На данный момент уругвайцу грозит отстранение на два матча.

пират Елизаветы
сегодня в 11:19
а если отзеркалить такое поведение?
скажем, игрок Хетафе так коленом по лицу лежачему Винисиусу зарядил, что бы было?
или игрок Атлетико Льоренте срубает самого Вальверде?
да, игроки Хетафе и Атлетико сами виноваты что вообще играли против Реала.
пират Елизаветы
сегодня в 11:17
    Nenash
    сегодня в 11:09
    Аппеляция?.. Алопеция.. Это всё, что дождется этот дровосек.. ☝️
    sv_1969
    сегодня в 10:48
    Может и получится амнистировать игрока
    95bcm7br3br8
    сегодня в 10:45
    Перес всё купил ? Или всё таки не всё, а , кулес ? )))))
    k7sz9ntc9e7u
    сегодня в 10:42
    Если можно скостить срок, то стоит побороться.
    Гость
