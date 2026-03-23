В «Спартаке» отметили прогресс команды под руководством Хуана Карседо

сегодня, 13:16

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов выразил поддержку главному тренеру команды Хуану Карседо отметив прогресс в игре «красно-белых».

Хуан Карлос вообще пишет свою историю: в Сочи он прервал серию, в Оренбурге — прервал. Но самое главное — насколько игра улучшается от матча к матчу. Со стороны, наверное, это было вчера видно. Надеюсь, что дальше будет ещё лучше.

Испанец занял пост наставника московской команды прошлой зимой, заключив долгосрочное соглашение до лета 2028 года.

Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 14:28
Вообще не понятно...с чего выводы....
Весной обыграны 10-я....15-я....и 16-я команды....таблицы....
Или раньше он им всегда проигрывал....а теперь прогресс??
Bad Listener
сегодня в 14:02, ред.
Как интересно что отметили то чего нет. Я кстати тоже замечу - в Питере раньше 0:0 играли, а тут аш 0:2 смогли проиграть, молодцы. А вчера играли в поддавки и Оренбург оказался сильнее. Прервали серию с 2мя командами которые по нефутбольным причинам вообще не в пердиве играют, но причина конечно в Карседо, в ком же ещё, ах, ну да, в божественном менеджменте от Лукойла ещё
Jeck Denielse
сегодня в 13:39
6-е место с Карседо....это вам не 6-е место со Станковичем....
Это Прогрессс.......
pzpwwazpj7hx
сегодня в 13:38
Не надо так топорно выдавать желаемое за действительное
gmnd8a5qrshf
сегодня в 13:31
Не хитрое дело обыграть аутсайдеров.... посмотрим на конечный результат.
kc558xmdj2eq
сегодня в 13:26
Рано ещё говорить о каком-то прогрессе
5m5fjqr4kyxk
сегодня в 13:25
Интересно, кто это заметил и почему не снял очки?
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:23
Уверенно идут на шестом месте...
