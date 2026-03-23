Представитель Ракова ответил на вопрос о серьёзности травмы форварда

Владимир Кузьмичев, агент нападающего «Крыльев Советов» , прокомментировал состояние здоровья нападающего самарского клуба.

На тренировке перед матчем с «Рубином» в игровом упражнении было неприятное столкновение как раз той ногой, которая была оперирована. Сразу после этого сделали снимки, но, поскольку была опухоль от ушиба, точных данных о характере травмы нет. Поэтому сейчас все на паузе. Буквально через 2–3 дня сделаем повторный снимок, и тогда уже можно будет предметно говорить, что произошло.