Гендиректор «Динамо» Пивоваров высказался о восстановлении Луиса Чавеса

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о состоянии полузащитника Луиса Чавеса. 30-летний мексиканец уже тренируется без ограничений и впервые в сезоне попал в заявку на матч.
Луис Чавес уже давно тренируется в общей группе, сейчас впервые появился в заявке. Мы рады и ждём, что скоро выйдет на поле. Его будущее в «Динамо»? Пусть играет.
Прошлым летом мексиканский игрок получил разрыв правой передней крестообразной связки во время Кубка КОНКАКАФ, в связи с чем не сыграл ни одного матча в сезоне 2025/26.