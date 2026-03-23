Гендиректор «Динамо» Пивоваров высказался о восстановлении Луиса Чавеса

1774266128

сегодня, 14:42

Гендиректор «Динамо» рассказал о состоянии полузащитника . 30-летний мексиканец уже тренируется без ограничений и впервые в сезоне попал в заявку на матч.

Луис Чавес уже давно тренируется в общей группе, сейчас впервые появился в заявке. Мы рады и ждём, что скоро выйдет на поле. Его будущее в «Динамо»? Пусть играет.