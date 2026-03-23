Гендиректор «Динамо» Пивоваров высказался о восстановлении Луиса Чавеса

сегодня, 14:42

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о состоянии полузащитника Луиса Чавеса. 30-летний мексиканец уже тренируется без ограничений и впервые в сезоне попал в заявку на матч.

Луис Чавес уже давно тренируется в общей группе, сейчас впервые появился в заявке. Мы рады и ждём, что скоро выйдет на поле. Его будущее в «Динамо»? Пусть играет.

Прошлым летом мексиканский игрок получил разрыв правой передней крестообразной связки во время Кубка КОНКАКАФ, в связи с чем не сыграл ни одного матча в сезоне 2025/26.

sv_1969
сегодня в 15:01
Мне кажется на такой вопрос логичнее было бы услышать ответ от ГТ! Или от врача команды
Варвар7
сегодня в 14:44
Это очень положительный момент - когда человек выздоравливает!
Гость
