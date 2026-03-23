«Барселона» стала первой европейской командой, вышедшей в ЛЧ 2026/27

сегодня, 15:07
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 0Логотип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)Райо ВальеканоМатч завершен

«Барселона» стала первым европейским клубом, гарантировавшим себе участие в основном этапе Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Победа над «Райо Вальекано» (1:0) в 29-м туре Ла Лиги позволила каталонцам набрать 73 очка.

За девять туров до финиша чемпионата команда обеспечила себе место не ниже четвертого, став недосягаемой для идущего пятым «Бетиса» (44 очка).

Перевод с tribuna.com Фото: Сайт УЕФА
Брулин
сегодня в 16:35
Из этой новости узнал, что опозорившийся в ЛЧ Вилльяреал идет на третьем месте. Ничего себе
пират Елизаветы
сегодня в 16:31, ред.
насчет Испании пока неизвестно, что будут 5 клубов в ЛЧ.
все зависит от еврокубковых результатов.
прямо сейчас рейтинг УЕФА
Англия - 115.630
Италия - 99.660
Испания - 95.234.
у итальянцев в деле 2 клуба (Болонья и Фиорентина) против 6 испанских.
lazzioll
сегодня в 16:21
идущий пятым Бетис как и идущий пятым Ливерпуль скорее всего заберут места пятых клубов в ЛЧ 2026-2027. Поэтоу исходя из таких раскладов Арсенал уже тоже не выпадет из ЛЧ.
Баварии вот не хватает одного очка до такого состояния) во Франции и Италии еще неясно многое.
Но тут такой вопрос - что считать выходом в ЛЧ?? именно в групповую стадию - тогда да. а если в квалификации - то там ПСВ наверное давно вышел, там за 20 очков перевес вроде не первый тур
trgzrtfxz9x2
сегодня в 15:45
С чем и стоит Барселону поздравить.
Кроманьонец Неандертальцин
сегодня в 15:30
Анекдот: ЛЧ без Барселоны. Последний раз такое было в 1996/1997. Играла и выиграла Кубок обладателей кубков.
