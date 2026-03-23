«Барселона» стала первой европейской командой, вышедшей в ЛЧ 2026/27

сегодня, 15:07

«Барселона» стала первым европейским клубом, гарантировавшим себе участие в основном этапе Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Победа над «Райо Вальекано» (1:0) в 29-м туре Ла Лиги позволила каталонцам набрать 73 очка.

За девять туров до финиша чемпионата команда обеспечила себе место не ниже четвертого, став недосягаемой для идущего пятым «Бетиса» (44 очка).