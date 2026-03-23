Мажич подтвердил ошибку VAR в матче Кубка России «Зенит» — «Динамо» Мх

Глава судейского департамента РФС Милорад Мажич раскритиковал решение арбитра Павла Кукуяна назначить пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в кубковом матче против «Зенита». Встреча завершилась победой петербуржцев (1:0) благодаря голу Джона Дурана с 11-метровой отметки.
Ужас. Я был удивлен, когда слушал коммуникацию VAR. Причина назначения пенальти — фол по неосторожности. Это было ошибочное вмешательство VAR. Это ошибка и арбитра, и VAR, и AVAR. После этого мы приняли решения по назначениям.
Я, признаться, думал, что будут отговорки, вроде "знаете... понимаете...большинством голосов решили признать правильным..."
Ну, теперь точно НЕ пригласят его в Питер на 100-летие.
Стопроцентно! )))
По состоянию на середину марта 2026 года, Зенит пробил 11 пенальти в текущем сезоне РПЛ, что является самым высоким показателем в лиге. а в последних матчах Зениту дали пробить аж 5 пенальти в трех играх.
Эти факты предвзятого судейство множатся и копятся. При наличии критической массы очень легко будет найти бенефициара таких "ошибок" судей. Я понимаю, что это трудно, но невозможного нет. А когда критическая масса результатов деятельности РФС во главе с президентом Газпромнефти достигнет определенной величины, мало никому не покажется том числе и главному болельщику Зенита. При необходимости им пожертвуют. Так уже бывало.
Или все эти ЭСКи...КДКи...Департаменты....просто констатирующие факты ничегонеизменяющие...страшнонасловахкарающие...но по факту бессмысленные организации??????
Там люди зарплаты получают???
