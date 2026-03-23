Мажич подтвердил ошибку VAR в матче Кубка России «Зенит» — «Динамо» Мх

сегодня, 16:51
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

Глава судейского департамента РФС Милорад Мажич раскритиковал решение арбитра Павла Кукуяна назначить пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в кубковом матче против «Зенита». Встреча завершилась победой петербуржцев (1:0) благодаря голу Джона Дурана с 11-метровой отметки.

Ужас. Я был удивлен, когда слушал коммуникацию VAR. Причина назначения пенальти — фол по неосторожности. Это было ошибочное вмешательство VAR. Это ошибка и арбитра, и VAR, и AVAR. После этого мы приняли решения по назначениям.

derrik2000
derrik2000
сегодня в 18:50
Ты смотри - НЕ СТРУХНУЛ Мажич, пойдя против САМОГО СТОЛЕТНЕГО Зенита!
Я, признаться, думал, что будут отговорки, вроде "знаете... понимаете...большинством голосов решили признать правильным..."
Ну, теперь точно НЕ пригласят его в Питер на 100-летие.
Стопроцентно! )))
blitz
blitz
сегодня в 18:36, ред.
А ведь этот пенальти по сути решил исход матча и помог Зениту не вылететь из кубка.
По состоянию на середину марта 2026 года, Зенит пробил 11 пенальти в текущем сезоне РПЛ, что является самым высоким показателем в лиге. а в последних матчах Зениту дали пробить аж 5 пенальти в трех играх.
Vahidlapsha
Vahidlapsha
сегодня в 18:30
Зениту симпатизируют многие, это нормально ошибаться в пользу сильнейшего, Махачкала в Европе Россию не порадует, а Зенит опытный внутренний и еврокубковый боец с мощным бюджетом, лучше поддерживать такие клубы, чем всякие Факелы, Махачкалы, Томи и прочее, страна объединяйся за Зенит, и будет с нами успех.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 18:26
Решения надо принимать не по назначениям, а по отстранениям...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 18:21, ред.
Как известно вода камень точит
Эти факты предвзятого судейство множатся и копятся. При наличии критической массы очень легко будет найти бенефициара таких "ошибок" судей. Я понимаю, что это трудно, но невозможного нет. А когда критическая масса результатов деятельности РФС во главе с президентом Газпромнефти достигнет определенной величины, мало никому не покажется том числе и главному болельщику Зенита. При необходимости им пожертвуют. Так уже бывало.
wh5gtw9es8fe
wh5gtw9es8fe
сегодня в 18:10
Переиграть матч нужно, спонсоры матча - ошибившиеся судьи.
lotsman
lotsman
сегодня в 17:38
Этот непонятный по игре Зенита матч, этот непонятный пенальти, который мы с друзьями, сидя на трибуне, не поняли за что назначен, запомнится на долго. Лично я за то, чтобы этот матч переиграли.
lotsman
lotsman ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 17:27
Чтобы такое заявлять нужны веские докозательства, а не бла, бла.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 17:23
Решение назначить пенальти в ворота Динамо Махачкала совсем не ошибка, а осознанное решение повлиять на результат матча. Хуже того, я считаю, что имел место предварительный сговор брагады судей ВАР и главного арбитра — ВАР выбрал эпизод с падением игрока, а Кукуян классифицировал его, как нарушение правил, за которое который назначается пенальти... Что Павел Кукуян и сделал. Видимо предложение было слишком заманчивым и он не смог отказаться. Что, Паша, думаешь деньги не пахнут? Еще как пахнут... В данном случае они просто смердят.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:18, ред.
Какого числа и месяца переигровка ????
Или все эти ЭСКи...КДКи...Департаменты....просто констатирующие факты ничегонеизменяющие...страшнонасловахкарающие...но по факту бессмысленные организации??????

Там люди зарплаты получают???
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:08
А толку от его 41а!!! Ничего не решит
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 17:05
Ну нельзя, нельзя юбилярам не помочь бедненьким
KSY16
KSY16
сегодня в 17:01
И что теперь...
Drosmo
Drosmo
сегодня в 16:57
А результат уже никто не отменит, и арбитры никакого наказания не понесут.
Гость
