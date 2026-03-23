Мажич подтвердил ошибку VAR в матче Кубка России «Зенит» — «Динамо» Мх

Глава судейского департамента РФС раскритиковал решение арбитра назначить пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в кубковом матче против «Зенита». Встреча завершилась победой петербуржцев (1:0) благодаря голу с 11-метровой отметки.

Ужас. Я был удивлен, когда слушал коммуникацию VAR . Причина назначения пенальти — фол по неосторожности. Это было ошибочное вмешательство VAR . Это ошибка и арбитра, и VAR , и AVAR. После этого мы приняли решения по назначениям.