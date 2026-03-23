Лонгория покинул пост президента «Марселя»

сегодня, 17:21

официально покинул пост президента «Марселя». Испанец, который месяц назад приостановил свои полномочия, окончательно завершил пятилетнюю работу во главе клуба в этот понедельник.

В 2021 году 35-летний Лонгория стал одним из самых молодых президентов в истории Лиги 1, приняв клуб в состоянии кризиса и с серьёзными долгами. Благодаря его трансферной политике и управленческим решениям «Марсель» стабилизировался, вернулся в Лигу чемпионов и закрепился в топ-4 Франции. Однако именно участие в еврокубке в этом сезоне стало камнем преткновения: вылет из ЛЧ и неудачи в чемпионате привели к отставке тренера Роберто Де Дзерби по взаимному согласию в феврале.

Вслед за этим спортивный директор Мехди Бенатия подал в отставку, но владелец клуба американец Франк Маккорт сохранил его в структуре, объявив о внутренних перестановках и фактическом смещении Лонгории. Испанец вёл переговоры об уходе через юристов, и в понедельник утром его отставка была официально оформлена.

Лонгория уходит, оставив после себя клуб с обновлённой инфраструктурой, сбалансированным бюджетом и составом, способным бороться за высокие места. Его преемник будет назначен в ближайшие дни.