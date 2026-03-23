Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Кубок 2025/2026

Гаджиев обрадовался и удивился решению Мажича признать ошибку арбитров

сегодня, 17:41
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал слова руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорада Мажича, признавшего ошибочность назначения 11-метрового в ворота махачкалинцев в матче с «Зенитом» (0:1) в Кубке России.

Удивление и радость одновременно. За время в РПЛ, в 30 с небольшим случаях подавали протест. Произошедшее в Санкт-Петербурге кто только не высмеял. Мы все хотим, чтобы наш футбол развивался. Роль судейства в этом немалая.

Подписывайся в ВК
Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 19:03
Я сразу после игры сказал, что Мажич признает пенальти неправомерным. Вот только Мажич никогда не признается, что это с его подачи судья поставил ТАКОЙ пенальти. Если кто забыл, то напомню, что у Мажича контракт не с кем-нибудь, а с самим Дюковым. Главное, что Зенит выиграл, а после этого можно признавать что угодно. Ведь на результат это уже никак не влияет.
hbrngqs9szd3
hbrngqs9szd3
сегодня в 18:25
Ну что, порадовались, поудивлялись и скромно замолчали...:)))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:05
Удивление почетного президента махачкалинского «Динамо» , понять ещё могу . Но чему радоватся, Гаджи Муслимович ? Неужели если руководитель департамента судейства признал одну явную ошибку (деватся уже было не куда) из множества ошибок своих подчинённых - что ни будь изменится? Вот если бы Мажич сказал , что - "Я стал и не справляюсь" и уехал бы к себе в Сербию , тогда можно было говорить о неком удовлетворении (вдруг , что то и "сдвинится с мёртвой точки" в судействе) , а так...
27axkj6bbkey
27axkj6bbkey
сегодня в 17:47
От его радости и удивления проку никакого.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 