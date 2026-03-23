Гаджиев обрадовался и удивился решению Мажича признать ошибку арбитров

Почетный президент махачкалинского «Динамо» прокомментировал слова руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза ( РФС ) Милорада Мажича, признавшего ошибочность назначения 11-метрового в ворота махачкалинцев в матче с «Зенитом» (0:1) в Кубке России.

Удивление и радость одновременно. За время в РПЛ , в 30 с небольшим случаях подавали протест. Произошедшее в Санкт-Петербурге кто только не высмеял. Мы все хотим, чтобы наш футбол развивался. Роль судейства в этом немалая.