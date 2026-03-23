Экс-директор «Барселоны» призвал дисквалифицировать Вальверде на 12 матчей

сегодня, 17:52

Бывший директор «Барселоны» Тони Фрейша призвал футбольные власти строго наказать полузащитника «Реала» за красную карточку, полученную им в мадридском дерби против «Атлетико» (3:2).

В то время как многие эксперты сочли удаление уругвайца излишне жёстким, Фрейша занял противоположную позицию. В социальных сетях он написал: «Начинается кампания „Спасём солдата Вальверде". Из-за предумышленности и вероломства ему должны дать 12 матчей дисквалификации!»

Вальверде был удалён на 77-й минуте за грубый фол против Алекса Баэны. Руководство «Реала» уже планирует подать апелляцию, считая, что решение арбитра Хосе Луиса Мунуэры было продиктовано личной историей противостояния между игроками. В 2023 году между ними произошёл конфликт на парковке «Сантьяго Бернабеу», в инцидент даже вмешалась полиция, хотя затем дело было закрыто.

В «Реале» убеждены: если бы такой же фол был совершён против любого другого игрока «Атлетико», Вальверде получил бы лишь жёлтую карточку. Теперь полузащитнику грозит дисквалификация минимум на один матч, но в случае удовлетворения апелляции наказание могут отменить.