Испания. Примера 2025/2026

Экс-директор «Барселоны» призвал дисквалифицировать Вальверде на 12 матчей

сегодня, 17:52
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Бывший директор «Барселоны» Тони Фрейша призвал футбольные власти строго наказать полузащитника «Реала» Федерико Вальверде за красную карточку, полученную им в мадридском дерби против «Атлетико» (3:2).

В то время как многие эксперты сочли удаление уругвайца излишне жёстким, Фрейша занял противоположную позицию. В социальных сетях он написал: «Начинается кампания „Спасём солдата Вальверде". Из-за предумышленности и вероломства ему должны дать 12 матчей дисквалификации!»

Вальверде был удалён на 77-й минуте за грубый фол против Алекса Баэны. Руководство «Реала» уже планирует подать апелляцию, считая, что решение арбитра Хосе Луиса Мунуэры было продиктовано личной историей противостояния между игроками. В 2023 году между ними произошёл конфликт на парковке «Сантьяго Бернабеу», в инцидент даже вмешалась полиция, хотя затем дело было закрыто.

В «Реале» убеждены: если бы такой же фол был совершён против любого другого игрока «Атлетико», Вальверде получил бы лишь жёлтую карточку. Теперь полузащитнику грозит дисквалификация минимум на один матч, но в случае удовлетворения апелляции наказание могут отменить.

Ватцке: «„Бавария“ всегда решает, станем ли мы чемпионами»
Вчера, 13:45
Киммих с нетерпением ждёт матч с «Реалом»
21 марта
Уэйн Руни назвал самого сильного защитника, против которого он играл
19 марта
Уэйн Руни: «Я никогда не считал Неймара топ-игроком»
19 марта
Терри раскритиковал «Челси» за разгромный вылет от ПСЖ из Лиги чемпионов
19 марта
Джеррард назвал нового лидера «Ливерпуля»
19 марта
shur
сегодня в 18:39
..."Бывший", да ещё "Барсы" , а что вы хотели бы от него услышать?
Хала Мадрид ???!!!??? Адвокат каталонский...
d43quumx53m4
сегодня в 18:27
И что это "бывший" лезет туда куда его не просят....
mrjn6up946k8
сегодня в 17:55
Какой вонючий барсучок!
Гость
