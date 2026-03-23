В «Фейеноорде» разочарованы текущей формой Стерлинга

сегодня, 20:08

Английский форвард Рахим Стерлинг пока не оправдывает ожиданий в «Фейеноорде», и главный тренер Робин ван Перси требует от него большей отдачи. После матча против принципиального соперника «Аякса» (1:1) голландские СМИ подвергли вингера жёсткой критике, назвав его игру «неуклюжей» и заявив, что он «не способен повлиять на матч» ни в атаке, ни в обороне.

31-летний англичанин, присоединившийся к роттердамцам в январе на правах свободного агента после расторжения контракта с «Челси», был заменён на 55-й минуте встречи с «Аяксом», так и не проявив себя.

Выступая после игры, ван Перси был откровенен: «Те два мира — его физическое состояние и наши требования — должны совпасть как можно скорее. Мы работаем над этим. Я уважаю, откуда он пришёл и через что прошёл, но клуб должен выполнить свою задачу — финишировать вторым. Я вижу прогресс в его физической форме, но хочу видеть больше влияния как с мячом, так и без него».

Тренер подтвердил, что контракт действует до конца сезона, и обе стороны открыты для обсуждения будущего, но пока Стерлинг не показывает того уровня, который от него ожидали. Если ситуация не изменится, по окончании сезона он может вновь остаться без клуба.

gs48p39jqmrg
сегодня в 20:10
Разжирел на большой зарплате, больше уже не восстановится.
nfhb4d7a9mcf
сегодня в 20:09
Будет он в таком возрасте что-то рвать.
