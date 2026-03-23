В «Фейеноорде» разочарованы текущей формой Стерлинга

Английский форвард пока не оправдывает ожиданий в «Фейеноорде», и главный тренер требует от него большей отдачи. После матча против принципиального соперника «Аякса» (1:1) голландские СМИ подвергли вингера жёсткой критике, назвав его игру «неуклюжей» и заявив, что он «не способен повлиять на матч» ни в атаке, ни в обороне.

31-летний англичанин, присоединившийся к роттердамцам в январе на правах свободного агента после расторжения контракта с «Челси», был заменён на 55-й минуте встречи с «Аяксом», так и не проявив себя.

Выступая после игры, ван Перси был откровенен: «Те два мира — его физическое состояние и наши требования — должны совпасть как можно скорее. Мы работаем над этим. Я уважаю, откуда он пришёл и через что прошёл, но клуб должен выполнить свою задачу — финишировать вторым. Я вижу прогресс в его физической форме, но хочу видеть больше влияния как с мячом, так и без него».

Тренер подтвердил, что контракт действует до конца сезона, и обе стороны открыты для обсуждения будущего, но пока Стерлинг не показывает того уровня, который от него ожидали. Если ситуация не изменится, по окончании сезона он может вновь остаться без клуба.