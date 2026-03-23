«Севилья» подтвердила отставку Алмейды

сегодня, 20:16

«Севилья» официально объявила об увольнении главного тренера Матиаса Алмейды после всего 32 матчей во главе команды. Решение было принято в понедельник, на следующий день после домашнего поражения от «Валенсии» (0:2), которое оставило андалусийцев в опасной близости от зоны вылета.

Алмейда, назначенный летом 2025 года спортивным директором Антонио Кордоном, стал уже восьмым тренером клуба за четыре года. Под его руководством команда одержала 10 побед, 7 раз сыграла вничью и 15 раз проиграла. При этом «Севилья» забила 43 гола (9-й показатель в Ла Лиге), но пропустила 52 мяча — худший результат в чемпионате.

В официальном заявлении клуб поблагодарил аргентинского специалиста за работу и пожелал ему успехов в будущем. Имя преемника будет объявлено в ближайшие дни.

Все комментарии
Брулин
сегодня в 22:34
Что стало с Севильей. Состав то точно не для борьбы за выживание. А ведь ещё недавно были гегемонами в ЛЕ
Варвар7
сегодня в 21:41
В официальном заявлении клуб поблагодарил аргентинского специалиста за работу и пожелал ему... "Доброго пути"...)))
68e4mspcjpar
сегодня в 21:21
Меняют тренеров как перчатки.....
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:42
Посмотрим, что может получиться у его преемника...
