«Манчестер Юнайтед» может пересмотреть решение расстаться с Каземиро

сегодня, 21:40

Руководство «Манчестер Юнайтед» обсуждает возможность предложения нового контракта , несмотря на ранее объявленное решение отпустить бразильца летом 2026 года.

В прошлом месяце клуб и игрок официально подтвердили, что 34‑летний полузащитник покинет «Олд Траффорд» по истечении контракта. Однако после впечатляющей серии матчей под руководством Майкла Каррика — Каземиро принял участие во всех девяти играх при новом тренере, забил гол и отдал результативную передачу в матче против «Астон Виллы» — внутри клуба усилились призывы пересмотреть это решение.

По данным RTI Esporte, директора «Юнайтед» активно обсуждают подготовку нового предложения, хотя пока ничего не формализовано. Тем не менее, авторитетные источники, включая Фабрицио Романо и BBC, сообщают, что на данный момент планов менять решение нет: клуб стремится снизить зарплатную ведомость (Каземиро получает около £350 000 в неделю) и планирует летом подписать одного-двух новых полузащитников.