Талалаев: «Ждал Челестини у автобусов, чтобы поговорить один на один»

сегодня, 22:00
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Наставник «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о своем конфликте с тренером ЦСКА Фабио Челестини. Они схлестнулись в концовке недавнего матча РПЛ, после того как Талалаев сорвал быстрый аут «армейцев», выбив мяч на трибуны.

Клубы договорились между собой о дальнейшем формате контактов, и я не звонил Челестини, не стал переводить общение в эту плоскость. Потому что еще после игры предложил ему пообщаться и пять-семь минут ждал его там, около автобусов, где обычно (на «Ростех-Арене») после матчей стоят представители футбольных клубов и где нет камер. Но никого не дождался. Кстати, могу сказать, что в этом чемпионате у меня уже было такое общение с одним главным тренером, чью фамилию называть не буду. Мы расставили все точки над i, продолжаем общаться без всяких проблем, оставаться коллегами и друзьями. Считаю, что мужчины должны отвечать за свои поступки и слова, просто общаясь без лишних глаз один на один.

ildar_3871
сегодня в 23:00
Талалай бы получил в челюст от Челистини , талалай маленький , ноги кривые . У него бы не было шансов )
просто Tomson
сегодня в 22:56
а Челестини почему не дискванули, он как бы тоже там не хвалой кидался, а?
25процентный клоун
сегодня в 22:44
Так а за что его наказали мало? затянул время? на сколько? ВАР затягивает иногда на 5ть минут. Насколько Андрей затянул?
ildar_3871
сегодня в 22:42, ред.
После драки кулаками машут только трусы ! Сейчас можно говорить что угодно !
Брулин
сегодня в 22:37
очень удобно, конечно, рассказывать про место где нет камер, и не докажет потом никто, что там не было только одного челестини.
Sergo_ural
сегодня в 22:20
Талалаев решил себя выставить мужиком. Был бы мужик, не подлянку бы подлянку. Мало его наказали.
Твой Арсен
сегодня в 22:18, ред.
А "братскую помощь" не забыл позвать?)
particular
сегодня в 22:06
Слабо похоже на покаяние и заверение о недопустимости повторения в будущем...
25процентный клоун
сегодня в 22:05
Всё так,видимо Фабио всё потратил на цирк в подтрибунке
