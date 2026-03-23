Талалаев: «Ждал Челестини у автобусов, чтобы поговорить один на один»

Наставник «Балтики» рассказал о своем конфликте с тренером ЦСКА . Они схлестнулись в концовке недавнего матча РПЛ , после того как Талалаев сорвал быстрый аут «армейцев», выбив мяч на трибуны.

Клубы договорились между собой о дальнейшем формате контактов, и я не звонил Челестини, не стал переводить общение в эту плоскость. Потому что еще после игры предложил ему пообщаться и пять-семь минут ждал его там, около автобусов, где обычно (на «Ростех-Арене») после матчей стоят представители футбольных клубов и где нет камер. Но никого не дождался. Кстати, могу сказать, что в этом чемпионате у меня уже было такое общение с одним главным тренером, чью фамилию называть не буду. Мы расставили все точки над i, продолжаем общаться без всяких проблем, оставаться коллегами и друзьями. Считаю, что мужчины должны отвечать за свои поступки и слова, просто общаясь без лишних глаз один на один.