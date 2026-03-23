Талалаев готов работать с «Балтикой» в следующем сезоне

Главный тренер «Балтики» заявил, что готов руководить командой и в следующем сезоне.

Подписывая контракт, я говорю о приоритетах. У нас прописаны отступные. Достаточно скромные, но они есть. Наш тренерский штаб стремится не зарабатывать какие‑то суммы, а бороться за чемпионство.

Если у нас не будет возможности побороться за трон, то у меня будет желание поработать в клубе, который ставит такую цель. Если мы идем по этому пути, если выполняются все обещания, то мы продолжаем работать и строить топ‑клуб здесь.

Буду ли в «Балтике» на следующий сезон? Я подписал контракт сразу на три года. Я готов его выполнять.