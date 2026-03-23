Сафонов: «В Париже люди на улице стали чаще подходить»

вчера, 23:28

Вратарь ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов признался, что успешная игра в Межконтинентальном кубке в конце прошлого года перевернула его карьеру в Париже. Голкипер рассказал об этом в интервью пресс-службе национальной команды.

Все, наверное, знают, что чуть больше стал играть, чуть чаще. Поэтому приехал я в форме. В Париже люди на улице стали чаще подходить. Узнают. Все-таки по телевизору стали чаще показывать. Безусловно, стало тяжелее. Можно сказать, что после Межконтинентального кубка моя жизнь в Париже разделилась на до и после.

Варвар7
вчера в 23:42
Подожди , Мотя скоро вообще проходу не дадут...)))
