Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Франция. Лига 1 2025/2026

«Ланс» выразил недовольство возможным переносом матча с ПСЖ

сегодня, 08:27
ЛансЛоготип футбольный клуб Ланс-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен11.04.2026 в 18:00 Не начался

«Ланс» выступил с заявлением относительно возможности переноса матча чемпионата Франции с ПСЖ, который запланирован на 11 апреля.

Столичному клубу 8-го числа предстоит провести первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», ответная игра состоится 14-го.

6 марта было окончательно утверждено расписание матча между «Лансом» и «Пари Сен-Жермен», официально установив рамки, которых все должны были придерживаться.

Руководствуясь принципами ответственности и сдержанности, «Ланс» с самого начала уведомил «Пари Сен-Жермен» о своем намерении не менять дату матча. Верный своему стремлению к спортивной стабильности, клуб также предпочел воздержаться от каких-либо публичных заявлений по этому вопросу.

Однако недавний всплеск заявлений, обращений и различных предложений заставил нас нарушить это молчание.

Нам кажется, что набирает обороты тревожное настроение: французская лига постепенно превращается в простую переменную, уступающую место европейским амбициям некоторых сторон. Это своеобразное понимание спортивной справедливости, которому трудно найти параллели в других крупных континентальных соревнованиях.

Изменение даты сегодняшнего матча означало бы, что «Ланс» лишился бы соревнований на 15 дней, после чего матчи проводились бы каждые три дня — расписание, которое не соответствует ни установленному в начале сезона, ни ресурсам клуба, способного без последствий справиться с подобными новыми ограничениями.

Таким образом, похоже, что десятый по величине бюджет лиги должен будет адаптироваться к требованиям самых влиятельных клубов во имя интересов, которые явно выходят за рамки внутренней сферы, которая уже была оптимизирована в последние сезоны (Лига 1 сокращена до 18 клубов, Кубок французской лиги отменен).

Помимо этого конкретного случая, возникает более фундаментальный вопрос: вопрос уважения к самому соревнованию. Вполне законно задавать этот вопрос, когда на своей собственной территории лига порой кажется отодвинутой на второй план ради других амбиций, какими бы законными они ни были.

«Ланс» по-прежнему привержен справедливости, ясности правил и уважению ко всем заинтересованным сторонам. Простые принципы для честного и уважаемого французского футбола.

«Ланс» с 59 очками занимает 2-е место в Лиге 1. Лидирующий ПСЖ опережает команду на один балл.

Подписывайся в ВК
Сортировать
Все комментарии
Sergo81
сегодня в 10:39
Ланс борется за чемпионство именно с ПСЖ. Отрыв от 3 места 10 очков. То есть Ланс имеет все шансы быть или первым или вторым. Учитывая, что ПСЖ будет играть резервным составом и с каждой новой стадией плей офф ЛЧ шансов у Ланса будет всё больше, логика их понятна. Хотя я считаю, что шансов у Ланса почти нет на чемпионство. Но пробовать нужно)
Romeo 777
сегодня в 10:11
Перед матчами с Челси тоже матчи перенесли.
Брулин
сегодня в 09:46
ПСЖ всячески помогают, конечно. Мало того, что чемпионат сделали на 2 команды меньше, так ещё и календарь по максимуму двигают им.
r88rdn3p3xza
сегодня в 09:35
А заранее нельзя было календарь продумать?
sv_1969
сегодня в 09:30
Лана имеет право высказать своё недовольство
k2dpyg3zm5j9
сегодня в 09:06
Ланс пошёл на принцип, и где то они правы
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:55
Правильно, пусть играют полурезерным составом либо в Лиге Чемпионов, либо в чемпионате. Они на этом зарабатывают приличные деньги, почему должны страдать другие клубы?...
j97bcpsprddq
сегодня в 08:47
Не любят проект во Франции, мягко говоря
Bad Listener
сегодня в 08:44, ред.
    Варвар7
    сегодня в 08:34
    Считают , что проблемы ПСЖ , должны оставатся проблемами ПСЖ...
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     