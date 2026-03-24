«Ланс» выразил недовольство возможным переносом матча с ПСЖ

«Ланс» выступил с заявлением относительно возможности переноса матча чемпионата Франции с ПСЖ , который запланирован на 11 апреля.

Столичному клубу 8-го числа предстоит провести первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», ответная игра состоится 14-го.

6 марта было окончательно утверждено расписание матча между «Лансом» и «Пари Сен-Жермен», официально установив рамки, которых все должны были придерживаться.

Руководствуясь принципами ответственности и сдержанности, «Ланс» с самого начала уведомил «Пари Сен-Жермен» о своем намерении не менять дату матча. Верный своему стремлению к спортивной стабильности, клуб также предпочел воздержаться от каких-либо публичных заявлений по этому вопросу.

Однако недавний всплеск заявлений, обращений и различных предложений заставил нас нарушить это молчание.

Нам кажется, что набирает обороты тревожное настроение: французская лига постепенно превращается в простую переменную, уступающую место европейским амбициям некоторых сторон. Это своеобразное понимание спортивной справедливости, которому трудно найти параллели в других крупных континентальных соревнованиях.

Изменение даты сегодняшнего матча означало бы, что «Ланс» лишился бы соревнований на 15 дней, после чего матчи проводились бы каждые три дня — расписание, которое не соответствует ни установленному в начале сезона, ни ресурсам клуба, способного без последствий справиться с подобными новыми ограничениями.

Таким образом, похоже, что десятый по величине бюджет лиги должен будет адаптироваться к требованиям самых влиятельных клубов во имя интересов, которые явно выходят за рамки внутренней сферы, которая уже была оптимизирована в последние сезоны (Лига 1 сокращена до 18 клубов, Кубок французской лиги отменен).

Помимо этого конкретного случая, возникает более фундаментальный вопрос: вопрос уважения к самому соревнованию. Вполне законно задавать этот вопрос, когда на своей собственной территории лига порой кажется отодвинутой на второй план ради других амбиций, какими бы законными они ни были.

«Ланс» по-прежнему привержен справедливости, ясности правил и уважению ко всем заинтересованным сторонам. Простые принципы для честного и уважаемого французского футбола.