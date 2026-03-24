Томас Мюллер назвал фаворита чемпионата мира 2026 года

Бывший игрок сборной Германии Томас Мюллер, выступающий за канадский «Ванкувер Уайткепс», рассказал о фаворитах чемпионата мира 2026 года.
Обычные фавориты всегда в числе претендентов. Если бы мне пришлось выбрать одну команду, я бы интуитивно почувствовал, что это Испания, потому что эта команда, кажется, всегда умеет объединить индивидуальные таланты своих игроков в очень слаженное и гармоничное целое.
У них одинаковый план на игру. Видно, что всё идеально сочетается.
Помимо Испании, Мюллер также упомянул Францию, отметив, что у нее огромное количество талантов:
Они легко могли бы выставить на чемпионат мира три состава, которые заставили бы нас сказать: «О, вау!»
В качестве перспективных Мюллер назвал сборные Португалии, Аргентины, Германии.
Говоря о сборной Германии под руководством главного тренера Юлиана Нагельсманна, Мюллер сказал:
Нельзя сказать, что мы должны быть явными аутсайдерами. Чего мне не хватало в последние несколько лет, так это стабильности – стабильных побед, стабильно доминирующих выступлений. Но время от времени можно увидеть, на что мы способны.
Я внимательнее слежу за другими сборными. Однако логично, что мое сердце как болельщика — за Германию.