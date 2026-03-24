Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2026

Томас Мюллер назвал фаворита чемпионата мира 2026 года

сегодня, 08:53

Бывший игрок сборной Германии Томас Мюллер, выступающий за канадский «Ванкувер Уайткепс», рассказал о фаворитах чемпионата мира 2026 года.

Обычные фавориты всегда в числе претендентов. Если бы мне пришлось выбрать одну команду, я бы интуитивно почувствовал, что это Испания, потому что эта команда, кажется, всегда умеет объединить индивидуальные таланты своих игроков в очень слаженное и гармоничное целое.

У них одинаковый план на игру. Видно, что всё идеально сочетается.

Помимо Испании, Мюллер также упомянул Францию, отметив, что у нее огромное количество талантов:

Они легко могли бы выставить на чемпионат мира три состава, которые заставили бы нас сказать: «О, вау!»

В качестве перспективных Мюллер назвал сборные Португалии, Аргентины, Германии.

Говоря о сборной Германии под руководством главного тренера Юлиана Нагельсманна, Мюллер сказал:

Нельзя сказать, что мы должны быть явными аутсайдерами. Чего мне не хватало в последние несколько лет, так это стабильности – стабильных побед, стабильно доминирующих выступлений. Но время от времени можно увидеть, на что мы способны.

Я внимательнее слежу за другими сборными. Однако логично, что мое сердце как болельщика — за Германию.

Подписывайся в ВК
Все комментарии
p73aqqdgdyb2
сегодня в 09:36
Перечислил всех тех, кто и всегда.
STVA 1
сегодня в 09:32
В принципе так оно и есть. Список не меняется
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 