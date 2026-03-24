Ланг и Осимхен успешно прооперированы после травм в матче Лиги чемпионов

Речи о полном отрыве пальца нападающего «Галатасарая» Ноа Ланга не идет, однако травма серьезная. Об этом сообщил врач стамбульского клуба Йенер Индже.
Голландец получил повреждение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». В связи с необходимостью немедленного начала лечения, игрок остался в Англии, где ему в кратчайшие сроки успешно провели операцию.
В настоящее время проблем не наблюдается, но медицинский штаб турецкой команды следит за его состоянием, а также находится в тесном контакте с медицинской командой сборной Нидерландов. Ланг не сыграет в первом товарищеском матче национальной команды 27 марта с Норвегией. В дальнейшем форвард пройдет обследование и, если позволит состояние, то он сможет вернуться в строй ко второй игре с Эквадором 31-го числа.
Также другой нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен, получивший перелом правого предплечья, сегодня успешно перенес операцию.
я за Нидерландами наверное лет 20 не следил, помню до финала на чемпионате с дудками дошли, потом наверное как Италия не выходили пару раз. а сейчас стал просто замечать по именам в клубах - тут голландец неплохой, тут рвет. тут красиво играет и смотрю уже на сборную точно насобиралось, теперь бы их воедино собрать.
сделает это Куман или нет - неведомо. у Италии во вообще Гатуззо, могут на третий чемпионат подряд не выйти, а могут и до финала дойти))
за оранжевую сборную поболеем на ЧМ уже точно
