Ланг и Осимхен успешно прооперированы после травм в матче Лиги чемпионов

сегодня, 10:20

Речи о полном отрыве пальца нападающего «Галатасарая» Ноа Ланга не идет, однако травма серьезная. Об этом сообщил врач стамбульского клуба Йенер Индже.

Голландец получил повреждение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». В связи с необходимостью немедленного начала лечения, игрок остался в Англии, где ему в кратчайшие сроки успешно провели операцию.

В настоящее время проблем не наблюдается, но медицинский штаб турецкой команды следит за его состоянием, а также находится в тесном контакте с медицинской командой сборной Нидерландов. Ланг не сыграет в первом товарищеском матче национальной команды 27 марта с Норвегией. В дальнейшем форвард пройдет обследование и, если позволит состояние, то он сможет вернуться в строй ко второй игре с Эквадором 31-го числа.

Также другой нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен, получивший перелом правого предплечья, сегодня успешно перенес операцию.

lazzioll
lazzioll ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 12:54
обычный. не хороший и не плохой. а Дешам казался хорошим? а Лёв? а нынешний какой-то ноунейм испанский. заметьте, везде тренируют граждане стран, а не наемники, тут Англия скорее исключение. расписывается в том что на родине футбола и тренера не найти толкового. наемные тренера обычно у папуасов всяких.
я за Нидерландами наверное лет 20 не следил, помню до финала на чемпионате с дудками дошли, потом наверное как Италия не выходили пару раз. а сейчас стал просто замечать по именам в клубах - тут голландец неплохой, тут рвет. тут красиво играет и смотрю уже на сборную точно насобиралось, теперь бы их воедино собрать.
сделает это Куман или нет - неведомо. у Италии во вообще Гатуззо, могут на третий чемпионат подряд не выйти, а могут и до финала дойти))
за оранжевую сборную поболеем на ЧМ уже точно
Bad Listener
сегодня в 12:31
Главное чтобы к друг другу не пришили, а остальное заживёт
Брулин
Брулин ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 11:53
Куман разве хороший тренер? Даже Англия уже наняла тренера, голландцы все ковыряются в наркоманах) после ЛВГ так и не сделали команду, которую я ваегда любил.
sv_1969
сегодня в 11:38
Сарай хорошо выступил в ЛС . Правда цена выступления высока!!!
AleS
сегодня в 10:51
Отрыв пальца?! Это как так получилось?
lazzioll
сегодня в 10:32
крутая сборная у Нидерландов насобиралась по именам, хотелось бы чтобы Куман их наиграл толково и могут выстрелить на ЧМ. Ланг будет потерей если не сможет поехать. хотя пишут сможет.
