Ланг и Осимхен успешно прооперированы после травм в матче Лиги чемпионов

сегодня, 10:20

Речи о полном отрыве пальца нападающего «Галатасарая» не идет, однако травма серьезная. Об этом сообщил врач стамбульского клуба Йенер Индже.

Голландец получил повреждение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». В связи с необходимостью немедленного начала лечения, игрок остался в Англии, где ему в кратчайшие сроки успешно провели операцию.

В настоящее время проблем не наблюдается, но медицинский штаб турецкой команды следит за его состоянием, а также находится в тесном контакте с медицинской командой сборной Нидерландов. Ланг не сыграет в первом товарищеском матче национальной команды 27 марта с Норвегией. В дальнейшем форвард пройдет обследование и, если позволит состояние, то он сможет вернуться в строй ко второй игре с Эквадором 31-го числа.

Также другой нападающий «Галатасарая» , получивший перелом правого предплечья, сегодня успешно перенес операцию.