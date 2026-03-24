Дивеев не примет участия в сборах национальной команды

1774345490

сегодня, 12:44

Защитник «Зенита» пропустит сборы национальной команды России.

По информации источника, футболист не примет участия в сборах по медицинским показаниям. Он пропустит товарищеские матчи с Никарагуа и Мали.

В своем Telegram-канале Дивеев сказал следующее:

Хочу поделиться с вами не очень радостной новостью. После недавней простуды у меня начались осложнения в виде синусита (головные боли, заложенность носа), поэтому вместе с медицинским штабом сборной мы приняли решение, что для меня сейчас будет лучше продолжить восстановление под наблюдением клубных врачей, чтобы быть в полной готовности к апрельским играм чемпионата. К сожалению, не смогу в полной мере помочь сборной и буду болеть за наших парней у экрана.

Сегодня также стало известно, что сборы пропустит полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, у которого выявили небольшое повреждение после игры с «Акроном».