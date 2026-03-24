Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниТоварищеские матчи. Сборные 2026

Дивеев не примет участия в сборах национальной команды

сегодня, 12:44

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев пропустит сборы национальной команды России.

По информации источника, футболист не примет участия в сборах по медицинским показаниям. Он пропустит товарищеские матчи с Никарагуа и Мали.

В своем Telegram-канале Дивеев сказал следующее:

Хочу поделиться с вами не очень радостной новостью. После недавней простуды у меня начались осложнения в виде синусита (головные боли, заложенность носа), поэтому вместе с медицинским штабом сборной мы приняли решение, что для меня сейчас будет лучше продолжить восстановление под наблюдением клубных врачей, чтобы быть в полной готовности к апрельским играм чемпионата. К сожалению, не смогу в полной мере помочь сборной и буду болеть за наших парней у экрана.

Сегодня также стало известно, что сборы пропустит полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, у которого выявили небольшое повреждение после игры с «Акроном».

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 14:14
У России 🇷🇺 как не было сборной по футболу, так и нет её. Есть только огромное количество людей, которые хоть раз, да надевали футболку главной команды страны. С костяком Карпин так и не определился, а его ведь нужно постоянно наигрывать. Во всём мире сборные играют одним составом годами, у любого главного тренера можно узнать любую информацию. Не пойму, с какой стати Карпин получил такую автономию. Почему его никто не контролирует? Летом исполнится уже пять с момента назначения этого человека на пост наставника команды... Однако складывается ощущение, что он только в начале пути.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:41
Пусть лечится....У Валеры много народа))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:26
Просто все понимают, что эта сборная и ее матчи с такими командами никому кроме Карпина не нужны. Поэтому лучше откосить. Что они и делают.
5ff3akzxuys5
5ff3akzxuys5
сегодня в 13:01
В товарищеских матчах нужно беречься и зря ни рисковать выходом на поле.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 