Талалаев: «Скорее всего, подадим апелляцию на 4-й матч дисквалификации»

сегодня, 14:49

Главный тренер «Балтики» рассказал о возможной подаче апелляции на четырёхматчевую дисквалификацию.

Рулевой калининградского клуба в добавленное ко второму тайму время игры 21-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0) выбил на трибуны ушедший за пределы поля мяч. Затем специалиста толкнул полузащитник московской команды Энрике Кармо, после чего началась массовая потасовка. В результате конфликта Талалаев и главный тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены. КДК принял решение отстранить Талалаева на четыре встречи, Челестини избежал дополнительной дисквалификации и пропустил один поединок.