Талалаев: «Скорее всего, подадим апелляцию на 4-й матч дисквалификации»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о возможной подаче апелляции на четырёхматчевую дисквалификацию.
Рулевой калининградского клуба в добавленное ко второму тайму время игры 21-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0) выбил на трибуны ушедший за пределы поля мяч. Затем специалиста толкнул полузащитник московской команды Энрике Кармо, после чего началась массовая потасовка. В результате конфликта Талалаев и главный тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены. КДК принял решение отстранить Талалаева на четыре встречи, Челестини избежал дополнительной дисквалификации и пропустил один поединок.
Мы, скорее всего, подадим апелляцию на четвёртый матч дисквалификации, который мне приписали за провокацию. Потому что я настаиваю на том, что я никого ни на что негативное не провоцировал. Я просто задерживал игру.