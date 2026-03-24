Талалаев: «Скорее всего, подадим апелляцию на 4-й матч дисквалификации»

сегодня, 14:49

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о возможной подаче апелляции на четырёхматчевую дисквалификацию.

Рулевой калининградского клуба в добавленное ко второму тайму время игры 21-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0) выбил на трибуны ушедший за пределы поля мяч. Затем специалиста толкнул полузащитник московской команды Энрике Кармо, после чего началась массовая потасовка. В результате конфликта Талалаев и главный тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены. КДК принял решение отстранить Талалаева на четыре встречи, Челестини избежал дополнительной дисквалификации и пропустил один поединок.

Мы, скорее всего, подадим апелляцию на четвёртый матч дисквалификации, который мне приписали за провокацию. Потому что я настаиваю на том, что я никого ни на что негативное не провоцировал. Я просто задерживал игру.

cska1948
cska1948 ответ 6b6cun3tbw85 (раскрыть)
сегодня в 17:15
Постоянным клиентам КДК положены надбавки, что Талалаев и получил.
cska1948
сегодня в 17:13
А Талалаев своим неадекватным поведением ничего не открыл?
6b6cun3tbw85
сегодня в 16:23
Вообще-то у Талалая уже должны быть какие-то серьёзные скидки как у постоянного клиента КДК)
CCCP1922
сегодня в 16:22
Оказывается Кармо за своё нарушение получил лишь предупреждение? Констатирую, прецедент создан... Теперь, если тренер или игрок соперника затягивает время, удерживая или выбивая мяч, можно смело подбежать и толкнуть его. Максимальным наказанием будет жёлтая карточка, без дополнительных санкций. КДК открыл ящик Пандоры. Впрочем, он уже давно открыт...
sv_1969
сегодня в 15:45
Главное чтобы Андрей не вляпался куда нить ещё)))
Анатолий Гуськов
сегодня в 14:51
Попробовать можно. А как получится, вопрос.
