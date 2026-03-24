Тошич хочет вернуться в ЦСКА в качестве тренера

сегодня, 15:11

Экс-полузащитник ЦСКА и сборной Сербии рассказал о своих планах на будущее, а также о возможности возвращения в российский футбол.

Я всегда хочу вернуться в ЦСКА . Это важное место для моей карьеры. Но как футболист я точно не вернусь в команду. Я однозначно завершил профессиональную карьеру. И завершил игровую карьеру в медиафутболе. Сейчас прохожу обучение на тренерскую лицензию. Буду хорошо учиться, чтобы вернуться в ЦСКА и помогать команде.