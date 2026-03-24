Вагнер Лав проведёт последний матч в карьере в субботу

Представитель бразильского нападающего «Ретро» Вагнера Лава Эвандро Феррейра сообщил о скором завершении карьеры игрока.
В субботу Вагнер проведёт свой последний матч на профессиональном уровне. После этого дня мы пока ничего не планируем. Но он был бы очень счастлив, если бы ЦСКА пригласил его на прощальный матч в Россию.
В ближайшее время Вагнер выполнит свои обязательства перед «Ретро» и останется в клубе в роли ассистента, помогая главному тренеру. Возможно, в будущем Вагнер будет работать в ЦСКА.
Бразилец известен в России по выступлениям за ЦСКА, за который играл с 2004 до 2012 год, а также в 2013-м. В составе москвичей он стал трехкратным чемпионом России, шесть раз побеждал в Кубке страны, четыре — в Суперкубке, а также выигрывал Кубок УЕФА в сезоне 2004/05.
На самом деле - юркий,скользкий,проникающий,нацеленный! Спартачи не дадут соврать =)) !!! Спасибо Ваня за игру!
