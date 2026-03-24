Месси Жмырь стал футболистом «Спартака»

сегодня, 17:11

В академии «Спартака» теперь воспитывается 11-летний парень, имя которого Месси Жмырь Юрьевич. Родители дали мальчику имя в честь легендарного аргентинца Лионеля Месси.

Жмырь Месси успел попробовать себя на позициях полузащитника и вратаря. В «Спартак» парень перешёл из академии «Краснодара», которая называется «Жлобы».

Жмырь уже стал чемпионом клубной лиги среди команд 2014 года рождения в составе «красно-белых».

Все новости
Тренер сборной Сенегала привёз трофей Кубка Африки на военную базу
20 марта Фото
Непомнящий сравнил Дзюбу с Жириновским
13 марта
Мостовой — судьям: «Не знаете, как рассудить момент, звоните мне»
12 марта
Клуб из Венесуэлы подписал инфлюэнсера, потому что он похож на Винисиуса
31 января Фото
«Брюгге» поздравил «Марсель» с выходом в плей-офф ЛЧ, куда он не попал
29 января
Рамос заинтересовался покупкой «Севильи»
02 января
112910415
сегодня в 19:37
не стал !
Karkaz
сегодня в 19:20
А может у него и нет имени и фамилии, а Месси и Жмырь это клички в криминальной группировке Жлобы?)
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:43
Фамилию понятно в честь кого дали а имя?...
Варвар7
сегодня в 18:15
Просто пожелаю 11летниму мальчишке , вопреки всему добится как можно большего в выбранным им виде спорта.
Байкал-38
сегодня в 18:07
Тут ещё один интересный факт, оказывается в академии Краснодара есть детская команда "жлобы" . Не удивлюсь теперь, если есть ещё и "жиды", "хмыри" "жмоты".
Интересно кто так креативит в Краснодаре и всё ли там хорошо с головой?
Futurista
сегодня в 18:02, ред.
Ахаха)...жмырёныш)...
25vmf7b3mzx9
сегодня в 18:01
Думаю, самое частое, что слышит этот Жмырёнок в жизни это вопросительная фраза "Как-как?"
Байкал-38
сегодня в 17:59
Если дали имя Месси, то тогда правильнее Жмырь Месси Юрьевич, а не Месси Жмырь Юрьевич.
А то сначала имя потом фамилия и отчество.
Это как сказать Александр Мостовой Владимирович, все наибарот.
Niagara
сегодня в 17:58
родители явно не дружат с головой
Брулин
сегодня в 17:55
Когда смотришь на самого Месси, Жмырь - это ещё самое вежливое, что приходит в голову :))
lazzioll
сегодня в 17:51
Месси должен растрогаться и назвать свое ребенка Жмырем. дочку.
Nenash
сегодня в 17:36
😄..
shur
сегодня в 17:23
...Вот это да, вот это мы,
Кричали в Краснодаре академцы,
Под названием "Жлобы"...!!!
Жмыря взростили в наших весях,
И как назвали? Точно-Месси!
NbKA555
сегодня в 17:17
Что у родителей в голове?Беда просто какая-то...
Scorp689
сегодня в 17:16
Пиар на всю жизнь удружили родственники...
Romeo 777
сегодня в 17:14
Жмырь Месси?🤦🏽‍♂️
