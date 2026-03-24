Месси Жмырь стал футболистом «Спартака»

сегодня, 17:11

В академии «Спартака» теперь воспитывается 11-летний парень, имя которого Месси Жмырь Юрьевич. Родители дали мальчику имя в честь легендарного аргентинца .

Жмырь Месси успел попробовать себя на позициях полузащитника и вратаря. В «Спартак» парень перешёл из академии «Краснодара», которая называется «Жлобы».

Жмырь уже стал чемпионом клубной лиги среди команд 2014 года рождения в составе «красно-белых».