Стало известно, почему «Спартак» не подписал Вагнера Лава в 2003 году

сегодня, 17:48

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, почему «красно-белые» отказались от трансфера нападающего Вагнера Лава в 2003 году.

В 2003-м, чтобы его подписать, надо было заплатить $ 3 млн. и ждать полгода, пока у него закончится сезон. ЦСКА дали тогда $ 5-6 млн и забрали Лава. Мы не хотели ждать столько, ведь это риск. А что, если он ногу сломает за эти полгода? Тем более Бразилия — другой конец света. А какое у меня может быть сожаление, что мы его не взяли? А вдруг, он у нас бы не заиграл? Не надо жалеть. Что сделано, то сделано.

Все комментарии
112910415
сегодня в 19:40
судьба была иная ...
Bad Listener
сегодня в 19:12
и всё таки есть некоторые сожаления что я это прочитал
Alex_67
сегодня в 19:00
Надо же и Червя вспомнили?
STVA 1
сегодня в 17:50
Тот случай когда многие люди благодарны Червю))) особенно все болельщики Коняшек!!!
