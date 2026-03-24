«Кто он такой?» Мостовой рассказал, готов ли он пообедать с Абаскалем

сегодня, 18:30

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, готов ли он встретиться с экс-рулевым московского клуба Гильермо Абаскалем.

Я Абаскаля не знаю. Может, он нормальный парень. Я ему и в Мексике удачи желал. Готов ли я с ним встретиться пообедать? А зачем? Он знает, кто такой Мостовой — это один из самых лучших футболистов, который был у нас в стране и в Европе. Но мне-то это зачем? Кто он такой? Ясно, что проходя мимо друг друга, мы можем поздороваться — нет проблем. А так нас ничего не связывает.

Напомним, что сегодня, 24 марта, Абаскаль был уволен из мексиканского клуба «Атлетико Сан-Луис».

Погребняк: «Болею за „Балтику“»
Вчера, 23:31
Сафонов: «В Париже люди на улице стали чаще подходить»
Вчера, 23:28
Аршавин о Кордобе: «Я был бы рад играть с таким нападающим»
Вчера, 21:37
Мажич: «Соболев — лучший игрок „Зенита“ весной»
Вчера, 20:18
Гаджиев обрадовался и удивился решению Мажича признать ошибку арбитров
Вчера, 17:41
В «Спартаке» отметили прогресс команды под руководством Хуана Карседо
Вчера, 13:16
112910415
112910415
сегодня в 19:33
вот и настала ясность ! )
v6p2gbvd96b8
v6p2gbvd96b8
сегодня в 19:09
Думаю Абаскаль ответил бы также
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:37
"Готов ли я с ним встретиться пообедать? " - Не тот вопрос задали... Тут впору задавать вопрос - "Про сидение в одном поле и "обед наооборот" "...)))
Гость
