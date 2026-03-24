«Кто он такой?» Мостовой рассказал, готов ли он пообедать с Абаскалем

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, готов ли он встретиться с экс-рулевым московского клуба Гильермо Абаскалем.
Я Абаскаля не знаю. Может, он нормальный парень. Я ему и в Мексике удачи желал. Готов ли я с ним встретиться пообедать? А зачем? Он знает, кто такой Мостовой — это один из самых лучших футболистов, который был у нас в стране и в Европе. Но мне-то это зачем? Кто он такой? Ясно, что проходя мимо друг друга, мы можем поздороваться — нет проблем. А так нас ничего не связывает.
Напомним, что сегодня, 24 марта, Абаскаль был уволен из мексиканского клуба «Атлетико Сан-Луис».