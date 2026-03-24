«Спартак» отказался от подписания контракта с Месси Жмырём

11-летний вратарь Месси Жмырь, которого родители назвали в честь легендарного аргентинца Лионеля Месси, не перейдёт в «Спартак».
Зимой парень находился на просмотре в московском клубе. Однако в «Спартаке» приняли решение на зачислять Месси в академию.
Отмечается, что голкипер ни разу не тренировался в «Спартаке», но при этом сыграл один матч за команду 2014 года рождения.
Если только в футболе, другом виде спорта или ВООБЩЕ не в спорте, а в другой области деятельности станет НЕ "ВТОРЫМ Месси", а "ПЕРВЫМ Жмырём".
Есть, правда, другой вариант: когда 14 лет исполнится, идти в ЗАГС и менять имя.
