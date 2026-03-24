«Спартак» отказался от подписания контракта с Месси Жмырём

1774367354

сегодня, 18:49

11-летний вратарь Месси Жмырь, которого родители назвали в честь легендарного аргентинца , не перейдёт в «Спартак».

Зимой парень находился на просмотре в московском клубе. Однако в «Спартаке» приняли решение на зачислять Месси в академию.

Отмечается, что голкипер ни разу не тренировался в «Спартаке», но при этом сыграл один матч за команду 2014 года рождения.