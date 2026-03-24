Россия: трансферные слухи | Россия. Премьер-Лига 2025/2026

«Спартак» отказался от подписания контракта с Месси Жмырём

сегодня, 18:49

11-летний вратарь Месси Жмырь, которого родители назвали в честь легендарного аргентинца Лионеля Месси, не перейдёт в «Спартак».

Зимой парень находился на просмотре в московском клубе. Однако в «Спартаке» приняли решение на зачислять Месси в академию.

Отмечается, что голкипер ни разу не тренировался в «Спартаке», но при этом сыграл один матч за команду 2014 года рождения.

Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 20:00
Спартак решил избавить себя от лишних насмешек.
youtomee
youtomee ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 19:55
так фамилия нормальная, тут именно сочетание с именем делает это все очень смешным. Был бы Александр Жмырь, никто бы и слова не сказал. Что в башке у таких родителей, непонятно)
lotsman
lotsman ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 19:55
Да нет, они прочитали неправильно, опечатка была. Они вместо Ж прочитали Х и решили не связываться с ним.)
Futurista
Futurista ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 19:39, ред.
Насчёт имени непонятно как...а фамилия...его родители как то с ней живут...чем фамилия Жмырь хуже чем Цымбаларь, например?...
112910415
112910415
сегодня в 19:32
давайте уже без Жмыря !
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 19:11
Жмырь из команды "Жлобы"... тут даже имя Месси не спасло.
shur
shur
сегодня в 19:09
....ну это братцы своего рода пародия на фамилию известного человека в футбольном мире, да ещё и вратарь! Жмырь Месси пропустил в домик (очко,сорян!) это же нонсенс...!!!
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 19:07, ред.
А Жмырь он в честь кого боюсь спросить? В честь больных родителей похоже. Это трагедия конечно когда невинное дитя становится жертвой безумия своих родителей.
derrik2000
derrik2000
сегодня в 19:06
И как парню дальше с такими именем и фамилией жить?
Если только в футболе, другом виде спорта или ВООБЩЕ не в спорте, а в другой области деятельности станет НЕ "ВТОРЫМ Месси", а "ПЕРВЫМ Жмырём".
Есть, правда, другой вариант: когда 14 лет исполнится, идти в ЗАГС и менять имя.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 18:57
Родители, зачем вы это сделали?!
