Хави Симонс хочет вернуться в «Барселону» этим летом

сегодня, 19:13

Полузащитник Хави Симонс намерен покинуть «Тоттенхэм» этим летом.

Голландец хочет вернуться в «Барселону», воспитанником которой он является. «Шпоры» будут готовы отпустить своего футболиста за 40 млн евро.

Отмечается, что «сине-гранатовые» могут рассмотреть вариант с трансфером Симонса за такую сумму.

Слухи«Челси» готовит летний трансфер защитника «Милана»
Сегодня, 18:03
Энцо Фернандес оценил слухи о трансфере в «Реал»
Вчера, 21:55
Слухи«Манчестер Юнайтед» может пересмотреть решение расстаться с Каземиро
Вчера, 21:40
СлухиСтало известно, сколько Гризманн будет получать в «Орландо Сити»
Вчера, 15:36
СлухиАнтуан Гризманн согласовал контракт с «Орландо Сити»
Вчера, 08:32
Слухи«Арсенал», «Челси» и «Ювентус» претендуют на Маркуса Рэшфорда
22 марта
Все комментарии
CCCP1922
сегодня в 21:05
Крысы начали задумываться о том, чтобы бежать с корабля, который начал тонуть. А ведь Хави Симонс тоже приложил свою руку к грядущей катастрофе. Вряд ли этот человек прилагает много усилий для спасения Тоттенхэма... Скорее всего наоборот, бережёт себя — лишь бы не получить травму. Зачем Барселоне игрок, привыкший проигрывать? Он не боец...
fc6g6x6tf4ss
сегодня в 19:46
Одного хотения маловато будет.... и до летнего трансфера у Барсы список будет приличный.
Nenash
сегодня в 19:27
Гауняк это Симонс.. ☝️
пират Елизаветы
сегодня в 19:21
скорей всего ТТХ вылетит из АПЛ.
и многие игроки уйдут.
лучше присмотреть за защитниками лондонского клуба.
без Хави Симонса проживем прекрасно.
