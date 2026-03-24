В «Реале» допустили ошибку при обследовании травмы Мбаппе

1774370821

сегодня, 19:47

Медицинский штаб «Реала» допустил серьёзную ошибку при обследовании травмы нападающего .

Медики мадридского клуба проверили правое колено француза, заявив, что у форварда нет травмы и с ним всё в порядке. При этом у Мбаппе было повреждено левое колено, которое медицинский штаб даже не проверял.

После этого Килиан вернулся в «Реал» и играл с травмой, потому что не знал о повреждении из-за ошибки врачей. Это усугубило травму форварда.