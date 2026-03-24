Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Испания. Примера 2025/2026

В «Реале» допустили ошибку при обследовании травмы Мбаппе

сегодня, 19:47

Медицинский штаб «Реала» допустил серьёзную ошибку при обследовании травмы нападающего Килиана Мбаппе.

Медики мадридского клуба проверили правое колено француза, заявив, что у форварда нет травмы и с ним всё в порядке. При этом у Мбаппе было повреждено левое колено, которое медицинский штаб даже не проверял.

После этого Килиан вернулся в «Реал» и играл с травмой, потому что не знал о повреждении из-за ошибки врачей. Это усугубило травму форварда.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
lotsman
сегодня в 21:58
Ассистент у хирурга:
- Что делаем
-Ампутацию
Хрясь!!!
- Да руки, а не ноги
Хрясь!!!
- Да правой, а не левой
Хрясь!!!
lazzioll
сегодня в 21:42
ну тут даже хз что сказать. наверное, хорошо что операцию не сделали..))
Nenash
сегодня в 21:07
Логично.. Никто не знает где Мбапа играет.. Справа или слева.. 🤣
Брулин
сегодня в 21:00
Доктор, у меня голова болит. - А почему повязка на ноге? - Сползла.
Брулин
сегодня в 20:58
Может они обследовали колено его брата? :)
В медицинский карточке написано Мбаппе. По документам Мбаппе. Всё сходилось.
Futurista
сегодня в 20:57
Наши врачи бы оба колена вылечили...чтобы два раза не вставать)...
Hamman
сегодня в 20:48
У Килиана болело левое колено, но по отношению к врачу который стоял напротив , оно было справа. Вот врач и проверил правое от него колено.
Для особо одаренных, это была шутка...
Lobo77
сегодня в 20:19
Видимо между Мбаппе и врачами был болгарский переводчик.
25процентный клоун
сегодня в 20:09
Похоже наши врачи, отечественные
Agamaga005
сегодня в 20:09
Игрок не участвовал в обследовании, он видимо в это время был в Швеции.
У него такие съемные колени.
sv_1969
сегодня в 19:55
Какая то чепуха...игрок то должен знать что болит
STVA 1
сегодня в 19:51
А сам черепахин не чувствовал какое колено болит?
112910415
сегодня в 19:49, ред.
такого не бывает, господа ! )
zjekahc5y9av
сегодня в 19:49
Верить или нет – решать каждому...... Самое главное, что сейчас Килиан полностью здоров.
Futurista
сегодня в 19:48
Подумаешь...лево с право перепутали...бывает...странно что Мбаппе не знал какое колено у него болит...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 