Мохамед Салах объявил об уходе из «Ливерпуля» после окончания сезона

сегодня, 21:52

Пресс-служба «Ливерпуля» объявила, что нападающий Мохамед Салах покинет клуб после окончания нынешнего сезона.

Контракт египтянина был рассчитан до лета 2027 года, однако он договорился о досрочном расторжении сделки, поэтому уйдёт из команды этим летом.

Салах выразил желание сделать это объявление болельщикам как можно скорее, чтобы обеспечить прозрачность относительно своего будущего благодаря уважению и благодарности к ним.

Салах играл за «Ливерпуль» с 2017 года. В составе английского клуба он выиграл 9 трофеев, среди которых 2 чемпионства в Англии и Лига чемпионов.

sv_1969
сегодня в 21:57
В принципе годы берут свое
particular
сегодня в 21:56
Не сказать, что это как гром среди ясного неба... Кто и где даст приют...
Ice van Reed
сегодня в 21:55
Он стал обузой, а не спасителем раньше стоило бы с ним расстаться!
