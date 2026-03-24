Мохамед Салах объявил об уходе из «Ливерпуля» после окончания сезона

сегодня, 21:52

Пресс-служба «Ливерпуля» объявила, что нападающий покинет клуб после окончания нынешнего сезона.

Контракт египтянина был рассчитан до лета 2027 года, однако он договорился о досрочном расторжении сделки, поэтому уйдёт из команды этим летом.

Салах выразил желание сделать это объявление болельщикам как можно скорее, чтобы обеспечить прозрачность относительно своего будущего благодаря уважению и благодарности к ним.

Салах играл за «Ливерпуль» с 2017 года. В составе английского клуба он выиграл 9 трофеев, среди которых 2 чемпионства в Англии и Лига чемпионов.