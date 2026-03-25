Турция. Супер-Лига 2025/2026

Ланг о травме пальца: «Не могу какое-то время играть в PlayStation»

сегодня, 08:43

Нападающий «Галатасарая» Ноа Ланг прокомментировал травму, полученную в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Игрок порезал палец, врезавшись в рекламный щит. Как вчера сообщил врач стамбульского клуба, полного отрыва пальца не произошло, однако травма серьёзная.

Я на самом деле точно не помню, что произошло. Он у меня до сих пор цел, это самое главное. Я просто не могу какое-то время играть в PlayStation, но это скоро изменится.

К счастью, мне нужны только ноги, чтобы играть в футбол.

Также футболист отметил, что ему нужна некоторая помощь в повседневных делах в связи с повреждением.

Варвар7
сегодня в 09:47
"Игрок, порезал палец, врезавшись в рекламный щит". - Теперь фирма которую Ноа, так дополнительно прорекламировал, должна не только оплатить ему лечение,( ну хотя бы в рекламных целях ),но и может заключить с ним контракт - Где на баннерах Ланг будет указывать забинтованным пальцем на продукцию фирмы...))))
Игроку - здоровья!
Bad Listener
сегодня в 09:44
Ясно, ну можно тогда руки под корень рубить, заодно не будет пенальти привозить, а плейстейшн, да ну и фиг с ней, это всё детские игрушки
sihafazatron
сегодня в 09:23
Главное, чтоб стакан мог поднять пока на больничном!)
Kostya-515
сегодня в 09:22
Расставил приоритеты))
STVA 1
сегодня в 09:10
Это хорошо что палец на месте
