Ланг о травме пальца: «Не могу какое-то время играть в PlayStation»

Нападающий «Галатасарая» прокомментировал травму, полученную в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Игрок порезал палец, врезавшись в рекламный щит. Как вчера сообщил врач стамбульского клуба, полного отрыва пальца не произошло, однако травма серьёзная.

Я на самом деле точно не помню, что произошло. Он у меня до сих пор цел, это самое главное. Я просто не могу какое-то время играть в PlayStation, но это скоро изменится.

К счастью, мне нужны только ноги, чтобы играть в футбол.