Заграница: мнениеТоварищеские матчи. Сборные 2026

Анчелотти о Бразилии: «Очень важно сохранить ДНК национальной сборной»

сегодня, 09:39

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти в интервью Гальвао Буэно на канале SBT рассказал о нынешнем состоянии национальной команды.

В марте «селесао» проведут товарищеские матчи с Францией и Хорватией, а летом выступят на чемпионате мира.

Игроки, которым больше всего доверяет

Говорить о конкретных именах сложно, потому что я не хочу упускать из виду других, не менее важных игроков. У нас в команде хорошая атмосфера, в ней играют футболисты с большим опытом, характером, индивидуальностью, лидерскими качествами. Я бы упомянул Маркиньоса, Габриэля, Алиссона, Каземиро, Винисиуса, Рафинью, Жоао Педро, Матеуса Кунью, Эстевао, молодых игроков, таких как Андрей Сантос… Всех игроков, которые в мой первый год здесь показывают очень хорошие результаты, и я очень рад и уверен перед чемпионатом мира.

Да, (осталось в заявке) четыре места. В этом смысле у нас много сомнений. Поэтому в этот раз я вызвал новых игроков, которых еще не очень хорошо знаю. Сомнения могут возникнуть по поводу одного игрока в защите, пары в полузащите и пары в нападении. Конкуренция очень высока, потому что у команды много качественных и талантливых игроков.

Самая большая потребность команды сегодня

Не хватает крайних защитников. У Бразилии были фантастические крайние защитники, такие как Кафу и Марсело... Сейчас наблюдается нехватка, в том числе и на молодёжном уровне. Конечно, у нас есть молодые игроки, такие как Уэсли, который очень хорошо себя проявляет в «Роме».

Центральный защитник на позиции крайнего

Не вижу проблемы в том, чтобы центральный защитник играл на позиции крайнего. Крайнему защитнику не всегда нужно атаковать. Самое важное для команды — это баланс, и когда у тебя есть очень сильный вингер в атаке, не обязательно нужен крайний защитник, который также атакует, а скорее кто-то, кто может обеспечить команде больший баланс в обороне.

Милитао очень хорошо сыграл против Сенегала на этой позиции. У нас есть и другие игроки, такие как Маркиньос, и в этот раз мы собираемся проверить Ибаньеса. Мы можем найти игроков, которые помогут команде поддерживать этот хороший баланс на поле.

Сможет ли Винисиус изменить ход игры на чемпионате мира

Думаю, да. К счастью, исход матча может решить не один игрок. У нас очень сильные нападающие, такие как Рафинья и Эстевао. Так что, не один игрок может переломить ход матча, но я верю, что Вини проведет отличный чемпионат мира.

Существует ли игровая система, помогающая звёздным игрокам

Мы должны разработать план игры, адаптированный к характеристикам имеющихся у нас игроков. Учитывая нынешний состав бразильских игроков и предстоящий чемпионат мира, я думаю, нам нужно четыре нападающих. У нас очень хорошие игроки в атаке… Очень важно сохранить ДНК национальной сборной, а у Бразилии это, очевидно, талант, энергия и радость.

Я хочу сравнить бразильский футбол с карнавалом, это было для меня чем-то новым. Я понял, что в нём много энергии, радости, искусства, таланта и организованности. Мы должны привнести всё это в национальную сборную: радость, энергию, талант и организованность.

Александр Анатольев 1
Александр Анатольев 1
сегодня в 12:15
ehew57pn8tb7
ehew57pn8tb7
сегодня в 11:40, ред.
А вот наш сборник Дзюба свою ДНК разбрасывает попусту где попало
lotsman
lotsman ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 11:24
Кстати, и в России давно уже утрачена ДНК футбола. В России так же, когда то, развит был национальный футбол. Ребятишки были увлечены футболом. Играли двор на двор, район на район, школа на школу, деревня на деревню......... Один "Кожаный мяч" чего стоил. В ФК играли свои звёзды. Национальная сборная была сильной. Всё это пропало. Сейчас думают не о воспитании своих талантов, а как бы какого нибудь бразилу купить. Вот и бегают по полю, в наших клубах, латиносы да аф риканцы.
Sergo81
Sergo81
сегодня в 11:10
ДНК уже не та) Бразильцы мутировали с приходом в их сознание больших денег. 15-20 лет назад , чтобы получить контракт в Европе нужно было очень много работать, доказывать свою состоятельность. А теперь вон суперпотенциальный Луис Энрике из Зенита бегает как дурачок и радуется голам Соболева. И развиваться даже не думает. 3-5 лет поиграет, заработает свои 30-40 млн и свалит в Бразилию на карнавалы. Судя по самоотдаче, ему даже сборная не особо нужна. Очень хочется, чтобы он перешёл в любую другую команду и вышел на свой потенциально высоченный уровень.
s6ytx7un487d
s6ytx7un487d
сегодня в 10:55
ДНК сборной он хочет сохранить ? Старый плут! ДНК прежних Бразилов есть только у Неймара. Он и в свои 33 играет ради Игры, а не бабла, которого итак у него куры не клюют. Остальные так себе.
ky9n7be7gxve
ky9n7be7gxve
сегодня в 10:43, ред.
Много воды вылил Карло на уши аудитории. Впрочем от него как обычно, - ничего определенного и конкретного кроме..., кроме того, что карнавал ему зашёл. )
112910415
112910415
сегодня в 10:27
а воды уже много утекло ...
нет того ДНК
Futurista
Futurista
сегодня в 10:22
Анчелотти в Бразилии это уникальный медицинский случай: когда итальянский мозг пытается объяснить бразильскому ДНК, что красивый финт не считается за забитый гол)...
Drosmo
Drosmo
сегодня в 10:21, ред.
А что сохранять? Эта ДНК утрачена ещё лет двадцать назад, поэтому её нужно не сохранять, а возраждать. Но сегодня это будет сделать очень сложно, так как сейчас у большинства футболистов абсолютно другой менталитет, сравнительно с тем, который был четверть века назад. Тогда игроки выходили в составе сборной защищать в первую очередь национальные интересы страны, а сейчас у каждого на первом месте личные интересы и достижения, поэтому сборная Бразилии сегодня это сборная качественных, талантливых игроков, но не команда, готовая умирать на поле за гордость своей страны.
qn6zy6z86efv
qn6zy6z86efv
сегодня в 10:15
Если Бразилии таланты заканчиваются, это уже край
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 09:58
А почему дорожную карту не прилепил?
lotsman
lotsman
сегодня в 09:58, ред.
Былые времена прошли, футбол в Бразилии уже не тот. Возродить его, в том виде в каком он был, навряд ли удастся. Раньше всё было поставлено на футбол. Во всех дворах, по всей Бразилии ребятишки с пелёнок гоняли мяч. Сейчас это ушло. Другие времена, меньше стало наставников этих мальчишек, у ребятишек появились другие интересы.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:46
Да нууу.. бразилы давно уже не те.
Раньше это было волшебники футбола, технари... А щас либо расисты, либо нытики, да и сам футбол унылый.
Где новые Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо, Карлос, Кака.....щас и рядом таких игроков нет, если уже из Зенита в сборную попадают
