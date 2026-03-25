Анчелотти о Бразилии: «Очень важно сохранить ДНК национальной сборной»

Главный тренер сборной Бразилии в интервью Гальвао Буэно на канале SBT рассказал о нынешнем состоянии национальной команды.

В марте «селесао» проведут товарищеские матчи с Францией и Хорватией, а летом выступят на чемпионате мира.

Игроки, которым больше всего доверяет

Говорить о конкретных именах сложно, потому что я не хочу упускать из виду других, не менее важных игроков. У нас в команде хорошая атмосфера, в ней играют футболисты с большим опытом, характером, индивидуальностью, лидерскими качествами. Я бы упомянул Маркиньоса, Габриэля, Алиссона, Каземиро, Винисиуса, Рафинью, Жоао Педро, Матеуса Кунью, Эстевао, молодых игроков, таких как Андрей Сантос… Всех игроков, которые в мой первый год здесь показывают очень хорошие результаты, и я очень рад и уверен перед чемпионатом мира.

Да, (осталось в заявке) четыре места. В этом смысле у нас много сомнений. Поэтому в этот раз я вызвал новых игроков, которых еще не очень хорошо знаю. Сомнения могут возникнуть по поводу одного игрока в защите, пары в полузащите и пары в нападении. Конкуренция очень высока, потому что у команды много качественных и талантливых игроков.

Самая большая потребность команды сегодня

Не хватает крайних защитников. У Бразилии были фантастические крайние защитники, такие как Кафу и Марсело... Сейчас наблюдается нехватка, в том числе и на молодёжном уровне. Конечно, у нас есть молодые игроки, такие как Уэсли, который очень хорошо себя проявляет в «Роме».

Центральный защитник на позиции крайнего

Не вижу проблемы в том, чтобы центральный защитник играл на позиции крайнего. Крайнему защитнику не всегда нужно атаковать. Самое важное для команды — это баланс, и когда у тебя есть очень сильный вингер в атаке, не обязательно нужен крайний защитник, который также атакует, а скорее кто-то, кто может обеспечить команде больший баланс в обороне.

Милитао очень хорошо сыграл против Сенегала на этой позиции. У нас есть и другие игроки, такие как Маркиньос, и в этот раз мы собираемся проверить Ибаньеса. Мы можем найти игроков, которые помогут команде поддерживать этот хороший баланс на поле.

Сможет ли Винисиус изменить ход игры на чемпионате мира

Думаю, да. К счастью, исход матча может решить не один игрок. У нас очень сильные нападающие, такие как Рафинья и Эстевао. Так что, не один игрок может переломить ход матча, но я верю, что Вини проведет отличный чемпионат мира.

Существует ли игровая система, помогающая звёздным игрокам

Мы должны разработать план игры, адаптированный к характеристикам имеющихся у нас игроков. Учитывая нынешний состав бразильских игроков и предстоящий чемпионат мира, я думаю, нам нужно четыре нападающих. У нас очень хорошие игроки в атаке… Очень важно сохранить ДНК национальной сборной, а у Бразилии это, очевидно, талант, энергия и радость.

Я хочу сравнить бразильский футбол с карнавалом, это было для меня чем-то новым. Я понял, что в нём много энергии, радости, искусства, таланта и организованности. Мы должны привнести всё это в национальную сборную: радость, энергию, талант и организованность.