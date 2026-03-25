Рулевой «Крыльев Советов» сообщил, что общается с представителями «Актобе»

сегодня, 11:36

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев сообщил инсайдеру Ивану Карпову, что находится в Казахстане.

Ранее Карпов заявил, что специалист сбежал из самарской команды в «Актобе» и обсуждает в Астане детали назначения с руководством клуба.

Иван, я никуда не сбегал! Да, я в Астане и общаюсь с представителями «Актобе». Они, как ты правильно написал, хотят, чтобы я возглавил команду уже сейчас.

Но у меня есть обязательства перед «Крыльями Советов» и их председателем совета директоров Яковлевым, который в меня поверил. Пока непонятно, чем закончится эта история, но лично я веду разговор о назначении на лето.

Думаю, что завтра вопрос так или иначе решится. Но по человечески мой переход в «Актобе» может произойти сейчас, а не летом — только если Дмитрий Николаевич меня отпустит.

Талалаев готов работать с «Балтикой» в следующем сезоне
23 марта
Слухи«Урал» рассматривает вариант с назначением Сторожука
23 марта
Юран может возглавить «Аланьяспор»
19 марта
Карпин допустил, что в будущем возглавит «Реал Сосьедад» или «Сельту»
19 января
Бувач не захотел переходить на должность помощника тренера «Динамо»
16 января
СлухиАртига сменит Рахимова на посту главного тренера «Рубина»
10 января
Alex_67
сегодня в 12:04
А что скажут Крылья Советов?
lotsman
сегодня в 12:03
У Карпа много сочинений, навеяных из слухов.)
Анатолий Гуськов
сегодня в 11:43
Значит на Крылья все уже положили...
ba43jgede6j7
сегодня в 11:42
Инсайдер похоже может выхватить именно в тот шнобель, который он везде суёт
