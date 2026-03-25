Рулевой «Крыльев Советов» сообщил, что общается с представителями «Актобе»

Главный тренер «Крыльев Советов» сообщил инсайдеру , что находится в Казахстане.

Ранее Карпов заявил, что специалист сбежал из самарской команды в «Актобе» и обсуждает в Астане детали назначения с руководством клуба.

Иван, я никуда не сбегал! Да, я в Астане и общаюсь с представителями «Актобе». Они, как ты правильно написал, хотят, чтобы я возглавил команду уже сейчас.

Но у меня есть обязательства перед «Крыльями Советов» и их председателем совета директоров Яковлевым, который в меня поверил. Пока непонятно, чем закончится эта история, но лично я веду разговор о назначении на лето.

Думаю, что завтра вопрос так или иначе решится. Но по человечески мой переход в «Актобе» может произойти сейчас, а не летом — только если Дмитрий Николаевич меня отпустит.