В Турции задержали экс-президентов «Бешикташа» и «Галатасарая»

сегодня, 11:53

В Турции в рамках расследования дела о наркотиках, касающихся известных лиц, задержаны 14 человек.

В заявлении главной прокуратуры Стамбула говорится, что расследование было начато для защиты общественной морали, социальной структуры и семейного порядка.

На основании проведенного расследования и собранных доказательств были выданы ордера на арест 16 подозреваемых за «хранение наркотиков для личного пользования или содействие употреблению наркотиков».

В деле фигурируют бывший президент «Бешикташа» и Федерации футбола Турции (TFF) Фикрет Орман, а также экс-президент «Галатасарая» Бурак Элмас.

Все комментарии
lazzioll
сегодня в 12:03
как бы сами на себя не вышли..
CCCP1922
сегодня в 12:00
Кроме тотализатора ещё и наркотики... Жесть.
Варвар7
сегодня в 11:56
В Турции "чистка" капитальная идёт...
