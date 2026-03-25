В Турции задержали экс-президентов «Бешикташа» и «Галатасарая»

1774428807

сегодня, 11:53

В Турции в рамках расследования дела о наркотиках, касающихся известных лиц, задержаны 14 человек.

В заявлении главной прокуратуры Стамбула говорится, что расследование было начато для защиты общественной морали, социальной структуры и семейного порядка.

На основании проведенного расследования и собранных доказательств были выданы ордера на арест 16 подозреваемых за «хранение наркотиков для личного пользования или содействие употреблению наркотиков».

В деле фигурируют бывший президент «Бешикташа» и Федерации футбола Турции (TFF) Фикрет Орман, а также экс-президент «Галатасарая» Бурак Элмас.