Тренер молодёжной команды ЦСКА вошёл в штаб Челестини

сегодня, 12:53

В тренерский штаб Фабио Челестини в ЦСКА вошёл Дмитрий Игдисамов.

Специалист работает в системе московского клуба с 2019 года. Под его руководством молодёжная команда выиграла МФЛ в 2024-м, а в прошлом сезоне стала серебряным призёром. В число воспитанников Игдисамова входят Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Матвей Лукин, Артем Бандикян, Кирилл Данилов, Джамалутдин Абдулкадыров, Михаил Рядно, а также многие другие талантливые игроки.

Новым старшим тренером молодёжной команды будет Максим Боков.

ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 14:38
Когда ушел Леша Березуцкий и остались одни иностранцы, стало понятно, что без русского в штабе плохо. Вот этого парня и взяли на место Леши
Дед за ЦСКА
сегодня в 14:01
Хуже не будет. Удачной работы с Фабио.
ildar_3871
сегодня в 13:48, ред.
Опять татары )


До 2019-го Игдисамов трудился в академии «Рубина». Он занимался с Даниилом Степановым, Артуром Сагитовым и другими воспитанниками казанцев.
Байкал-38
сегодня в 13:18
Надеюсь укол от бешенства сделал, коль с Челестини работать будет.
