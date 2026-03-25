Тренер молодёжной команды ЦСКА вошёл в штаб Челестини

сегодня, 12:53

В тренерский штаб в ЦСКА вошёл Дмитрий Игдисамов.

Специалист работает в системе московского клуба с 2019 года. Под его руководством молодёжная команда выиграла МФЛ в 2024-м, а в прошлом сезоне стала серебряным призёром. В число воспитанников Игдисамова входят Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Матвей Лукин, Артем Бандикян, Кирилл Данилов, Джамалутдин Абдулкадыров, Михаил Рядно, а также многие другие талантливые игроки.

Новым старшим тренером молодёжной команды будет Максим Боков.