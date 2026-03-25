Тухель считает, что особенности игры в АПЛ нужно учитывать на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель оценил особенности футбола в Английской Премьер-Лиге, отметив, что их следует учитывать и национальной команде на предстоящем летом чемпионате мира.
С момента своего назначения немецкий специалист неоднократно подчёркивал важность стандартных положений, поскольку твёрдо убежден, что жара и плотный график турнира не подойдут командам, стремящимся к комбинационному футболу.
И хотя он надеется, что его команда будет представлять угрозу и в открытой игре, он ещё раз подтвердил свою теорию о стандартных положениях, заметив тенденцию к более длинным передачам и отработанным комбинациям при угловых в АПЛ в этом сезоне.
В Премьер-лиге сейчас очень большой акцент на физику, и в ней стандартные положения, штрафные удары, угловые и ауты высоко ценятся.
Такова реальность. В Премьер-лиге это, возможно, более важная часть матча, чем в других лигах.
Это не главная составляющая нашего подхода. Но это должно быть частью игры, особенно в плей-офф.
Нам нужно разработать хороший план защиты и атаки при стандартных положениях, чтобы использовать это в своих интересах.
В этих последних играх перед чемпионатом мира мы должны помнить об этом. О том, как изменить ход матчей, как повлиять на их исход, как вскрывать игру. Так оно и есть.