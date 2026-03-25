Тухель считает, что особенности игры в АПЛ нужно учитывать на ЧМ-2026

сегодня, 13:38

Главный тренер сборной Англии оценил особенности футбола в Английской Премьер-Лиге, отметив, что их следует учитывать и национальной команде на предстоящем летом чемпионате мира.

С момента своего назначения немецкий специалист неоднократно подчёркивал важность стандартных положений, поскольку твёрдо убежден, что жара и плотный график турнира не подойдут командам, стремящимся к комбинационному футболу.

И хотя он надеется, что его команда будет представлять угрозу и в открытой игре, он ещё раз подтвердил свою теорию о стандартных положениях, заметив тенденцию к более длинным передачам и отработанным комбинациям при угловых в АПЛ в этом сезоне.